Какой сегодня церковный праздник: 31 января 2021

По православному церковному календарю 31 января 2021 отмечают день памяти Святых Афанасия, Кирилла, Маркиана, Тамары, Марии и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святители Афанасий и Кирилл

По церковному календарю, 31 января поминают святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских - совместное празднование церковь установила в знак глубокой благодарности Святым за постоянные многолетние труды в утверждении догматов православной веры.

Родился Афанасий в добродетельной христианской семье в Александрии примерно в 297-м. Церковное богослужение будущий святитель полюбил с детства - подражая увиденному, Афанасий со своими сверстниками устраивал игру: "назначал" их священниками и диаконами, а сам, подобно епископу, со всей точностью совершал церковную службу.

Когда дети из языческих семей присоединялись к мальчикам, будущий Святой рассказывал им о Спасителе и в случае их согласия крестил их на берегу моря.

Игру мальчиков однажды увидел Патриарх Александрийский – Александр и спустя годы рукоположил Афанасия в сан диакона. Став ярым защитником Православия, он осуждал лжеучение Ария, отрицавшего единосущность Бога – Отца и Бога – Сына.

После смерти первосвятителя Александрийской церкви диакона Афанасия избрали его преемником, а в 326-м рукоположили в епископа.

Святитель, возглавив Александрийскую церковь, продолжал ревностную борьбу против еретиков, которые, пользуясь поддержкой при дворе, добились его осуждения. В 336-м Афанасия отправили в изгнание в Трир. Из ссылки он возвратился после смерти императора Константина.

Несмотря на двадцатилетнее преследование со стороны еретиков, святитель Афанасий продолжал неотступно отстаивать чистоту Православия и обличать еретиков, против которых написал много посланий и богословских трактатов.

Александрийской церковью Афанасий Великий управлял вплоть до своей кончины в мае 373 года.

Святитель Кирилл - величайший богослов, родился в знатной христианской семье в Александрии во второй половине IV века. Он получил блестящее образование - в совершенстве изучил светские греческие науки, в том числе философию, но больше всего преуспел в познании истин христианской веры и в понимании Священного Писания.

В юности будущий святитель поступил в скит Святого Макария в Нитрийских горах. В диаконы его посвятили через шесть лет, а затем возвели в сан архидиакона.

После смерти Патриарха Феофила в 412-м, Кирилла избрали первосвятителем Александрийской церкви. Святитель сразу же возглавил борьбу с еретиками в Александрии. Когда уговоры и увещевания оказались безрезультатными, он приложил все усилия, чтобы еретиков изгнали из Александрии.

Святитель Кирилл управлял Александрийской церковью 32 года – он мирно скончался в 444-м.

Маркиан Кирский

По церковному календарю, 31 января поминают преподобного Маркиана Кирского, жившего в IV веке.

Подвизался преподобный Маркиан в пустыне близ города Кира, где много лет провел в уединении, в постоянных молитвах и строгом посте. Построив маленькую келлию, он затворился в ней.

Господь освещал келлию Божественным Светом, когда по ночам преподобный совершал молитвенное правило по Псалтири, поэтому он никогда не зажигал свечи.

Преподобный, через какое-то время, пребывая в затворе, принял двух учеников, поселившихся с ним рядом. Антиохийский Патриарх Флавиан и другие епископы, для пользы христиан, просили преподобного оставить свое строгое уединение, но он не соглашался. Однако, поучал приходивших к нему за наставлением, не покидая своей келлии.

Преподобный, чтобы избежать посмертной славы, перед кончиной завещал своему ученику Евсевию похоронить его тайно, вдали от келлии. Святой Маркиан скончался в 388-м.

Тамара Великая

По церковному календарю, 31 января поминают благоверную царицу Грузии - Тамару Великую.

Происходила будущая Святая из древней грузинской династии Багратидов и стала соправительницей своего отца, Георгия III, едва ей исполнилось 14 лет.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Икона царицы Тамары

Царица Тамара, отличавшаяся умом, благочестием и красотой, мудро правила государством – время ее царствования называют золотым веком грузинской истории. Она способствовала распространению христианства по всей Грузии. К XII веку относится также расцвет грузинской науки, литературы и искусства.

Проявила себя царица и как выдающийся полководец – она отразила нашествие Халифа Абу-Бакра в 1194-м и султана Рукн-ад-Дина в 1202-м. Грузии она принесла мир, уважение и господство почти надо всем Закавказьем.

Трапезундская империя, которая появилась в 1204-м после того, как крестоносцы разграбили Константинополь, была утверждена стараниями Тамары.

Она заботилась о просвещении своей страны и оказывала помощь христианам, томящимся в заточении. Мудрым правлением благоверная снискала всенародную любовь.

Во время правления Тамары по всей стране строили мосты, дороги, караван-сараи, храмы и обители, в том числе пещерный монастырь Вардзиа, где она провела последние годы жизни. Она мирно скончалась в январе 1213 года.

Преподобные Кирилл и Мария

По церковному календарю, 31 января поминают Святых Кирилла и Марию - родителей преподобного Сергия Радонежского.

Знатные ростовские бояре Кирилл и Мария жили в поместье на берегу реки Ишни недалеко от Ростова. У благочестивых супругов был сын Стефан, когда Бог даровал им другого — Варфоломея, будущего преподобного Сергия, основателя Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Господь, еще до рождения Варфоломея, явил знамение как о великом Божьем избраннике - однажды во время Божественной литургии ребенок трижды громко воскликнул во чреве матери. Праведные супруги дали обет посвятить дитя служению Богу и Церкви.

У Кирилла и Марии после Варфоломея родился третий сын — Петр. Супруги детей воспитывали в благочестии, а когда они подросли, отдали их на учебу. Варфоломею, в отличие от Стефана и Петра, грамота не давалась. Это очень огорчало мальчика, и он усердно просил Господа вразумить его. И чудесным образом ему был дан великий дар Божий — познание книжного учения.

Боярин Кирилл, обеднев под старость, поселился в городке Радонеже. Стефан и Петр женились, а Варфоломей принял постриг.

Преподобные Кирилл и Мария в конце жизни сами приняли монашество, а затем и схиму – остаток своих дней они провели в Хотьковском Покровском монастыре для старцев и стариц, недалеко от Радонежа, готовясь к вечной жизни. Они мирно скончались примерно в 1337-м.

По преданию, преподобный Сергий заповедал помолиться сначала об упокоении его родителей над их гробом, прежде чем идти к нему в обитель.

Именины

По церковному календарю, 31 января именины отмечают Ксения, Мария, Афанасий, Александр, Дмитрий, Владимир, Евгений, Ефрем, Емельян, Кирилл, Илларион, Максим, Николай, Михаил и Сергей.

Материал подготовлен на основе открытых источников