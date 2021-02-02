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Церковь Святого Николая на территории крепости Нарикала

Какой сегодня церковный праздник: 2 февраля 2021

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (683)
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По православному церковному календарю 2 февраля 2021 отмечают день памяти Святых Евфимия, Инны, Пинны, Риммы, Васса, Евсевия, Евтихия, Василида и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Евфимий Великий

По церковному календарю 2 февраля поминают преподобного Евфимия Великого, жившего в V веке.

Родился будущий Святой в городе Мелитины, близ реки Евфрат. Родители Евфимия, долгое время не имевшие детей, принесли обет посвятить будущего ребенка Богу. Отец вскоре после рождения сына умер, а мать, исполняя обет, отдала мальчика на воспитание своему брату-священнику.

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© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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Со временем Евфимий принял монашество и ему поручили управление всеми городскими обителями. Но преподобный жаждал настоящего монашеского подвига – безмолвия и аскезы. Тайно оставив город, он отправился на Святую Землю, где вместе с преподобным Феоктистом поселился в горной пещере.

К подвижникам вскоре присоединились другие иноки, и Евфимий стал духовником братии. Преподобного за подвижническую жизнь и твердое исповедание православной веры назвали Великим.

В поисках безмолвия и одиночества иногда он жил в пустыне и пещерах. А после возвращения некоторые из братии видели, как огонь сходил с небес и окружал Святого Евфимия, когда он совершал Божественную литургию. По молитвам преподобного не раз случались чудеса. Святой скончался в 473 году.

Преподобный Евфимий, подобно Антонию Великому в Египте, стал вдохновителем и основоположником монашеского движения в Палестине.

Инна, Пинна и Римма

По церковному календарю 2 февраля поминают Святых Инну, Пинну и Римму – учеников апостола Андрея.

Будущие Святые были славяне из Малой Скифии, которые своей проповедью обратили многих язычников в истинную веру и крестили.

Князь варваров, разгневавшись, принуждал проповедников принести жертву идолам. Когда исповедники отказались поклониться идолам, князь приказал привязать мучеников к сваям, вбитым в лед реки.

Церковь Отец Креста. Изображение креста на стене церкви с распятым Иисусом Христом
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Церковь Отец Креста. Изображение креста на стене церкви с распятым Иисусом Христом

Святые скончались, измученные холодом и напором льда. Произошло это в I веке. Полагают, что река Дунай была местом их мучений.

Имена Инна, Пинна и Римма первоначально мужские в России, теперь считаются женскими.

Святые мученики

По церковному календарю 2 февраля поминают мучеников Вассу, Евсевия, Евтихия и Василида, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).

Будущие Святые были придворными императора Диоклитиана. Став свидетелями страданий Никомидийского епископа Феопемпта, они, уверовав, приняли крещение.

Мучеников подвергли жестоким пыткам. Вассу, закопав в землю по пояс, изрубили, Евсевия, повесив вниз головой, рассекли пополам, Евтихия, привязав к столбам за руки и ноги, разорвали на части, а Василиду разрезали ножом живот. Произошло это в 303-м.

Именины

По церковному календарю 2 февраля именины отмечают Инна, Римма, Ефим, Захар, Лев, Лаврентий и Павел.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (683)
Теги:
Религиозный праздник, Церковный праздник


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