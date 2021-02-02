Как долго сохраняется иммунитет от коронавируса: прогнозы врачей

Медики и специалисты пока не до конца знакомы со всеми свойствами вакцины от коронавируса и ее способностями сохранять иммунитет

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Вакцинация от коронавируса началась в десятках стран мира спустя год после начала распространения смертельного вируса.

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По прогнозу врачей, даже с учетом вакцинации полной защиты от коронавируса на нашей планете достигнуть в 2021 году не получится. Поэтому важно знать, как долго сохраняется иммунитет от него, который люди приобретают как переболев вирусом, так и после вакцинации.

Учитывая актуальность этого вопроса, Sputnik Грузия поинтересовался, как долго, по прогнозам врачей, сохраняется иммунитет от коронавируса у перенесших вирус и вакцинированных.

Как долго сохраняется иммунитет от коронавируса?

Однозначного ответа на то, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса у переболевших и вакцинированных, у врачей нет – по их прогнозам разброс в этом вопросе очень большой.

Врачи полагают, что понять, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса после вакцинации или у перенесших болезнь можно лишь на практике. По мнению некоторых специалистов, сдавать тесты нужно примерно раз в полгода, чтобы следить за антителами, так как у некоторых они пропадают через три месяца, а у других держатся более восьми месяцев.

Поэтому ВОЗ рекомендует прививаться тем, кто переболел более шести месяцев назад, а тем, кто болел позже, перенести прививку на более отдаленные сроки, так как они имеют естественную защиту от вируса.

В тоже время другие специалисты полагают, что переболевшим коронавирусом не нужно прививаться как минимум год, так как иммунитет держится в течение этого периода.

При этом часть врачей думает, что вакцина не может быть сильнее, чем при перенесении коронавируса, хотя, когда иммунитет вырабатывается лучше, пока достоверно неизвестно.

В результате длительных исследований американские ученые выяснили, что иммунитет у перенесших коронавирус сохраняется в течение восьми месяцев и даже дольше. Ученые института иммунологии Ла-Хойи в США по образцам крови 185 пациентов в возрасте 19–81 года, переболевших коронавирусом в легкой форме, анализировали сразу четыре компонента иммунной системы: антитела, В-клетки, которые по мере необходимости вырабатывают больше антител, и два типа Т-клеток.

В ходе исследования выяснилось, что даже через шесть-восемь месяцев после заражения, антитела сохраняются, демонстрируя небольшое снижение, при этом количество В-клеток неожиданно выросло, а Т-клетки показали лишь незначительный медленный распад в организме. Исследователи подчеркивают, что В-клетки, даже когда антитела больше не обнаруживаются в крови пациентов, сохраняют иммунную память, и благодаря этому организм будет "узнавать" коронавирус в течение нескольких лет.

В тоже время врачи отмечают, что иммунитет от коронавируса формируется не у всех пациентов, перенесших коронавирус. В некоторых случаях, несмотря на поставленный диагноз и ярко выраженные симптомы COVID-19, антитела в крови не обнаружили. К примеру, антител не обнаружили у более чем 40% американских моряков, служивших на авианосце, где произошла вспышка коронавируса.

Для формирования коллективного иммунитета, невосприимчивыми к коронавирусу, по прогнозам специалистов, должны стать до 70% населения.

Поэтому, если вирус мутирует или сохранится в популяции, по прогнозу врачей, вакцинация от COVID-19 может стать сезонной. В этом случае прививаться будет рекомендовано всем, в том числе тем, кто ранее перенес коронавирус.

Материал подготовлен на основе открытых источников