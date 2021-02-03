Какой сегодня церковный праздник: 3 февраля 2021

По православному церковному календарю 3 февраля 2021 отмечают день памяти Святых Максима, Неофита, Евгения, Кандида, Валериана, Акилы Агнии, Анастасия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Максим Исповедник

По церковному календарю 3 февраля поминают преподобного Максима Исповедника. Его называют "подлинным отцом византийского богословия".

Родился будущий Святой в благочестивой христианской семье в Константинополе примерно в 580 году. Получил разностороннее образование – изучал философию, грамматику, риторику, в совершенстве владел Богословской диалектикой.

Знания и добросовестность позволили ему, поступив на государственную службу, стать первым секретарем императора Ираклия (611-641). Но вскоре отказавшись от светской жизни, он удалился в Хрисопольскую обитель (на берегу Босфора – ныне Скутари), где принял постриг.

Своей скромностью и мудростью он приобрел любовь братии и вскоре был избран настоятелем монастыря, но и в этом сане "оставался простым монахом". Преподобный оставил монастырь в 633-м и уехал в Александрию по просьбе будущего Иерусалимского Патриарха – Софрония.

Преподобный Максим отправился в Александрию через Крит. Именно там он начал свою деятельность проповедника. На Крите он столкнулся с епископатом, который придерживался еретических взглядов. Защищая Православие, он обращался к людям различных сословий и званий, и беседы эти имели успех.

Когда императорский престол занял жестокий Констанс II (642-668) – откровенный сторонник монофелитов, противоречащих православному вероучению о Христе, нападки еретиков на Православие усилились. Много трудов преподобный Максим положил на борьбу с различными еретическими учениями и особенно с монофелитами.

После Латеранского собора, осудившего монофелитсво, Максима Исповедника по приказу императора Констанса II арестовали. Святого ложно обвинили в ереси и в государственной измене. Он претерпел множество мучений. Ему и его ученикам отрезали языки и отсекли правые руки, однако, по преданию, Господь даже после таких пыток Своим исповедникам дал возможность провозглашать истину – они продолжали говорить и могли писать.

Святой Максим предсказал свою кончину. Он умер в 662 году. По свидетельству современников, на его могиле совершались многие чудеса.

Неофит

По церковному календарю 3 февраля поминают мученика Неофита, пострадавшего за веру во время правления Диоклитиана (284-305).

Родился будущий Святой в христианской семье в городе Никеи. Чудесным явлением голубь привел отрока Неофита из родительского дома в горную пещеру, служившую убежищем льву, где он прожил до пятнадцати лет. Лишь один раз он вышел из пещеры, чтобы похоронить родителей и раздать имущество нищим.

Во время преследования христиан Святой Неофит добровольно пришел в Никею и смело обвинил поклонение идолам. Язычники, разгневавшись, повесили 15-летнего мученика на дереве, били его воловьими жилами и строгали тело железом.

Затем мученика бросили в раскаленную печь, но Святой пробыв в ней три дня и три ночи остался невредимым. Тогда один из язычников убил Святого, вонзив в грудь копье. Произошло это примерно 303-305 году.

Святые мученики

По церковному календарю 3 февраля поминают мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилу, пострадавших за веру во время правления Диоклитиана и Максимиана (284-305).

Во время преследования христиан, Валериан, Кандид и Акила скрывались в Гранезондских горах, предпочитая жизнь со зверями пребыванию среди язычников. Вскоре их нашли и привели в Гранезонд.

За смелое и твердое исповедание веры мучеников подвергли жестоким пыткам – били воловьими жилами, строгали железом, посыпали раны солью и палили огнем. Через несколько дней схватили и Евгения, которого тоже подвергли пыткам.

После истязаний мучеников бросили в раскаленную печь. Когда они вышли из нее невредимыми, им отрубили головы. Произошло это в конце III века.

Агния Римская

По церковному календарю 3 февраля поминают деву-мученицу Агнию (Анну) Римскую.

Родилась будущая Святая в благочестивой семье в Риме и воспитывалась в христианской вере. Отказавшись выйти замуж за сына начальника области и принести жертву богине Весте, дева в 13 лет была отправлена нагой в непотребный дом.

По Божьей воле у Агнии на голове выросли такие длинные волосы, что покрыли как одеяние все ее тело, а в непотребном доме мученицу встретил ангел, окутавший ее таким блистающим сиянием, что нечестивцы не могли на нее смотреть. Дева начала молиться и перед ней возникла белая одежда, сотканная руками ангелов.

Один нечестивец вошел к Агнии, чтобы осквернить ее, но упал бездыханный к ногам девы, преданный ангелом сатане. По просьбе отца юноши, дева воскресила умершего своей молитвой и он стал прославлять Господа. Свидетелями этого чуда были 160 язычников, которые уверовали и крестились. Спустя какое-то время им всем и воскресшему юноше отрубили головы.

А Агнию предали жестоким пыткам, во время которых дева скончалась.

Анастасий

По церковному календарю 3 февраля поминают мученика Анастасия, ученика преподобного Максима Исповедника.

Вместе со своим учителем будущий Святой терпел преследования монофелитов. Он описал жизнь Максима Исповедника. Скончался мученик в 662-м.

Максим Грек

По церковному календарю 3 февраля поминают преподобного Максима Грека (XV - XVI) – святой был канонизирован Православной церковью в 1988 году.

Родился будущий преподобный в семье богатого греческого сановника в городе Арте (Албания) примерно 1470-м. Получив блестящее образование, он много путешествовал в юности, изучал науки и языки в европейских странах.

Вернувшись на родину, он отправился на Афон, где принял иночество в Ватопедской обители и с увлечением изучал древние рукописи.

По приглашению русского царя Василия III в 1517 году отправляется в Москву в качестве переводчика с греческого языка. В России Максим переводит на славянский Псалтирь книгу Деяний Апостолов и несколько Богослужебных книг, а также создает множество своих произведений.

Он становится известен как один из видных православных мыслителей и вместе с тем смело обличает неправду, царящую в Российском государстве, злоупотребления властей и пороки общества.

Вскоре у него появляются могущественные враги, по доносу которых преподобного заключили в темницу, обвинив в измене и ереси. В темнице Максим Грек написал на стене углем канон Святому Духу, который читается в Церкви и поныне.

Из темницы преподобного Максима выпускают через шесть лет, но ссылают в Тверской монастырь, где он провел 20 лет без права писать новые книги. Освободили его по просьбе нескольких Православных патриархов.

Преподобный Максим последние годы жизни провел в Троице-Сергиевой Лавре. Гонения отразились на здоровье преподобного, но он был бодр духом и продолжал трудиться. Вместе со своим учеником Нилом преподобный усердно переводил Псалтирь с греческого языка на славянский. Преподобный скончался в 1556 году.

Именины

По церковному календарю 3 февраля именины отмечают Анна, Анастасий, Агния, Валериан, Евгений, Илья, Иван, Максим и Феодосий.

Материал подготовлен на основе открытых источников