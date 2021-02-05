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Что принято дарить на День Святого Валентина 2021: традиции праздника

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https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210205/250808174/Chto-prinyato-darit-na-Den-Svyatogo-Valentina-2021-traditsii-prazdnika.html

Приближается День Святого Валентина - покровителя всех влюбленных, который отмечают 14 февраля

Это самый романтичный праздник в году – на протяжении более полутора тысяч лет в день Святого Валентина люди признаются друг другу в любви и дарят подарки.

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Sputnik Грузия рассказывает, что принято дарить на День Святого Валентина и о традициях праздника.

Что принято дарить?

На День Святого Валентина любимым и дорогим сердцу людям принято дарить цветы, конфеты, мягкие игрушки, воздушные шарики и другие милые презенты. Подарок обычно дополняют "валентинкой" - открыткой с признанием в любви, которая вот уже более полутора тысяч лет остается неотъемлемым символом Дня Святого Валентина.

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© Sputnik / Levan Avlabreli
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Побаловать любимого человека можно как дорогими и практичными подарками, так и символичными безделушками.

Любимой принято дарить ювелирные украшения, изысканное женское белье, мобильный телефон, косметику, модные туфли, красивую сумочку и многое другое. Также ее порадует романтическое путешествие, сертификат на поход в любимый магазин, SPA-салон, кино и так далее. Ну и конечно же романтический ужин при свечах. Выбор велик, но помните, у каждой женщины свои причуды, поэтому выбирайте презент исходя из вкусов и предпочтений любимой.

Любимому можно подарить парфюм, мужской маникюрный набор, набор косметических средств для бритья, портсигар и зажигалку, если он курит, зонт, портмоне и многое другое. На день Святого Валентина также принято дарить вещи, исходя из увлечений и предпочтений любимого мужчины, или те, которые будут напоминать о вашей заботе.

Главное помните, что в День влюбленных в подарке больше ценится романтический дух и желание порадовать дорогого сердцу человека, а не его стоимость.

Традиции праздника

В Европе празднуют День Святого Валентина с XIII века - в Англии возлюбленным дарили "ложки любви", вырезанные из дерева. Эта традиция сохранилась по сей день в Уэльсе.

Замочки влюбленных и молодоженов на мосту в ущелье Легвтахеви в Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Основателем традиции дарить возлюбленным красные розы считается Людовик XVI, первым подаривший такой букет Марии-Антуанетте. В наши дни французы кроме роз дарят любимым украшения с драгоценными камнями. Во Франции в праздник проводят различные романтические конкурсы – самый популярный из них на самую длинную серенаду — песню о любви.

Итальянцы называют День Святого Валентина сладким днем и дарят в праздник всевозможные сладости и конфеты в форме сердца, а также цветы и украшения. Особенно принято дарить конфетки "Baci" - маленькие орешки, покрытые шоколадом, в которых находится записка с признаниями в любви.

Шоколадные конфеты, украшения и цветы принято также дарить и в Австрии, а австралийцы преподносят своим любимым открытки и цветы.

Датчане посылают в праздник друг другу открытки и белые цветы, а испанцы любовные послания вверяют почтовым голубям.

В Японии в праздник мужчинам в знак внимания принято дарить шоколадную фигурку Святого Валентина. Традицию дарить сладкое в день влюбленных учредила одна из крупных фирм по производству шоколада. Японцы также проводят конкурс на самое громкое любовное послание. Для этого девушки и юноши взбираются на помост и кричат оттуда о своей любви.

Девушка смотрит на экран монитора, рассматривая картину с изображением Царицы Тамар
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Традиция дарить подарки в США, где День Святого Валентина отмечают с 1777 года, стала для некоторых достаточно успешным бизнесом. В начале XIX века у американцев появился обычай дарить возлюбленным в праздник фигурки из марципана, который в то время считался большой роскошью.

Праздновать День Святого Валентина на постсоветском пространстве стали примерно два десятилетия назад, но отмечать широко с "валентинками", подарками и признаниями в любви стали только в последние годы.

В Грузии свой День любви отмечают 15 апреля, но романтичные грузины с удовольствием празднуют и День Святого Валентина, по принципу, что чем больше, тем лучше, как и во многих других странах, где есть свой праздник, посвященный влюбленным.

Но есть в мире страны, где на праздник влюбленных наложили вето. Так, в Саудовской Аравии и Иране официально запрещено праздновать День Святого Валентина.

Материал подготовлен на основе открытых источников



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