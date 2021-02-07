Какой сегодня церковный праздник: 7 февраля 2021

По православному церковному календарю 7 февраля 2021 отмечают день памяти Святых Григория, Филицаты, Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия, Марциала, Поплия, Мара и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

По церковному календарю, 7 февраля чествуют икону Пресвятой Богородицы "Утоли моя печали".

Григорий Богослов

По церковному календарю, 7 февраля поминают святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского - одного из трех вселенских учителей Церкви, воспитанника и сподвижника Святого Василия Великого.

Родился будущий Святой в знатной семье в селе Арианз, недалеко от города Назианза в Каппадокии (территория современной Турции) в 329-м. Отец его – Григорий, впоследствии епископ Назианский, а мать – благочестивая Нонна, которая обещала посвятить первенца Богу еще до его рождения и назвала его Григорием, как было ей открыто в сновидении.

Григорий получил прекрасное и разностороннее образование, а по завершении учебы преподавал пару лет красноречие в Афинах. Крещение он принял в 26 лет (по другим источникам к 30-ти), а затем по приглашению Святого Василия удалился к нему в пустыню.

Отец Григория, епископ Назианский, нуждаясь в помощнике, вызвал сына из пустыни и рукоположил в пресвитера. Василий Великий поставил Григория Богослова епископом города Сасима, но святитель остался в Назианзе, чтобы поддержать престарелого отца.

Родители Григория скончались в 374-м, а Богослов некоторое время управлял паствой этого города, но затем удалился в уединенную обитель, где около трех лет провел в молитве и посте.

На Патриарший престол в Константинополе, где Церковь была опустошена еретиками, святитель Григорий прибыл в 379-м по приглашению Антиохийского Собора. Получив согласие Василия Великого, он начал проповедовать в небольшой домовой церкви своих родственников, назвав ее Анастасия (Воскресение).

Он верил, что православие начнет воскресать в этом небольшом храме, и благодаря его вдохновенной проповеди тысячи людей ежедневно возвращались из ереси к Православной церкви.

Еретиков окончательно изгнали из Константинопольских храмов после воцарения православного императора Феодосия (379-395). Святой Григорий, совершив свой подвиг, отказался от Константинопольской кафедры и удалился в родное селение Арианз, где провел последние годы своей жизни в строгих аскетических подвигах.

Святые мученики

По церковному календарю, 7 февраля поминают мученицу Филицату и ее семерых сыновей - Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала.

Родом будущая Святая была из богатой римской семьи. Филицата, раздав все свое имущество бедным, вместе с сыновьями открыто исповедала христианскую веру. Жрецы, обвинив ее в оскорблении богов, предали всю семью жестоким пыткам.

© photo: Sputnik / Tselik Репродукция картины "Голгофа" нидерландского художника

Святая, видя страдания сыновей, молила Господа укрепить их в подвиге. Все сыновья Филицаты мученически скончались на глазах у матери. Затем казнили и Святую – произошло это в 164-м в Риме.

Поплий Сирийский

По церковному календарю, 7 февраля поминают преподобного Поплия или Публия Сирийского.

Родился будущий Святой в городе Зевгме на Евфрате. Поплий был сенатором, но, отказавшись от светской жизни, он роздал свое имение и постригся в монахи. Подвизавшись в пещере на горе, в сирийской пустыне, он основал там два монастыря - один для греков, другой для сирийцев. Скончался Святой между 360-м и 370-м.

Мар певец

По церковному календарю, 7 февраля поминают преподобного Мара, певца.

Подвизался будущий Святой в 37 лет в сырой хижине, в селении Омире, недалеко от города Кира (Сирия). Питался преподобный скудной пищей, одежду носил из шкур диких коз.

Святого назвали певцом за красивое лицо и нежный, приятный голос. Скончался преподобный примерно в 430-м – ему было 60 лет.

"Утоли моя печали"

По церковному календарю, 7 февраля отмечают праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы "Утоли моя печали" - этот образ Божьей Матери прославился многими чудесами, начиная со второй половины XVIII века, особенно во время чумы в Москве в 1771-м.

Праздник в честь чудотворной иконы "Утоли моя печали" установили в 1760-м в память об исцелении больной женщины, которая удостоилась видения этого образа Богородицы и исцелилась после молебна перед ним 7 февраля (по новому стилю) в церкви Святителя Николая на Пупышах (в Садовниках) в Москве. Службы и акафист, составленные данному образу, также относятся к этому времени.

Чудотворный образ привезли в Москву казаки в 1640-м в царствование Михаила Федоровича (1613 - 1645). Икону поместили в церкви Святителя Николая на Пупышах.

В результате пожара и неоднократных перестроек храма икона какое-то время находилась на колокольне. Но милости, явленные Божьей Матерью через нее, напомнили о забытой святыне, и ей отвели в храме подобающее место. Впоследствии в ее честь был устроен придел.

Почитаемые копии с иконы Божией Матери "Утоли моя печали" находятся во многих церквях Москвы и других городов. На иконе изображен Богомладенец, в руках держащий развернутый свиток, а Божья Матерь подпирает одной рукой щеку, что является ее отличительной особенностью.

Именины

По церковному календарю 7 февраля именины отмечают Александр, Анатолий, Борис, Василий, Владимир, Виталий, Григорий, Дмитрий, Петр, Моисей, Степан, Филипп и Феликс.

Материал подготовлен на основе открытых источников