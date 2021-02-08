Какой сегодня церковный праздник: 8 февраля 2021

По православному церковному календарю 8 февраля 2021 отмечают день памяти Святых Ксенофонта, Марии, Аркадия, Иоанна, Анания, Петра, Симеона, Давида и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 8 февраля поминают преподобного Ксенофонта, его супругу Марию и их сыновей Аркадия и Иоанна, живших в V веке.

Ксенофонт и Мария – знатные и богатые константинопольские граждане, отличались душевной простотой и добрым сердцем. Для получения полного образования, они отправили сыновей в финикийский город Бейрут.

Корабль, на котором отплыли Аркадий и Иоанн, потерпел крушение. Братьев волнами выбросило на берег в разных местах. Переживая разлуку, они приняли постриг и посвятили себя Богу.

Родители, не получавшие долго известий от своих сыновей, считали их погибшими. Преподобный Ксенофонт, твердо уповая на Господа, утешал жену и советовал верить, что Господь сохранит их детей.

Через несколько лет супруги отправились в паломничество по Святым местам и встретили своих сыновей в Иерусалиме, подвизавшихся в разных обителях. Святые Аркадий и Иоанн, простившись с родителями, ушли в пустыню, где после долгих подвигов прославились даром предвидения и чудотворений.

Преподобные Ксенофонт и Мария, приняв иночество и подвизавшись в безмолвии и строгом постничестве, также получили от Господа дар чудотворений.

Ананий, Петр и другие

По церковному календарю 8 февраля поминают пресвитера Анания, темничного стража Петра, и с ними семь воинов, пострадавших за веру во время правления императора Диоклетиана (284-305).

Пресвитера Анания схватили во время преследования христиан и доставили к финикийскому правителю Максиму. За отказ поклониться идолам его подвергли жестоким пыткам, а затем бросили в темницу.

Тюремщика и семь воинов, присутствовавших при пытках и уверовавших в Христа, утопили в море. Произошло это в Финикии в 295 году.

Симеон Ветхий

По церковному календарю 8 февраля поминают преподобного Симеона Ветхого, подвизавшегося в Сирии в IV веке.

В детские годы будущий Святой ушел в сирийскую пустыню и поселился в пещере в совершенном уединении. Питался подвижник травами, которые росли вокруг пещеры, а постоянным его занятием было непрерывная молитва, внутреннее самоуглубление и Богомыслие.

Когда к нему за наставлением стали приходить люди, Святой, желая сохранить безмолвие, переселился на одну из гор Аманского хребта, а затем удалился на Синайскую гору, где некогда пророк Моисей получил откровение от Бога.

После недолгого пребывания на Синае, преподобный вернувшись в Аман основал там две обители. Святой, являясь настоятелем этих обителей, духовно наставлял иноков, учил бороться с искушениями, ободрял и укреплял в подвигах.

Преподобного, за святость жизни, Господь наградил даром чудотворений. Скончался Святой примерно в 390-м.

Давид Строитель

По церковному календарю 8 февраля поминают Святого царя Давида IV Агмашенебели (Строителя) – в Грузии праздник называют "Давитоба".

Грузинский царь из династии Багратиони, сын Георгия II – один из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии, взошел на престол в возрасте 16 лет в 1089 году.

За время своего 36-летнего царствования он вывел Грузию из состояния полной разрухи, объединил страну, реорганизовал структуры управления государством, создал регулярную армию, сделал страну независимой и сильной.

Он также способствовал просвещению жителей страны – основал Гелатскую и Икалтойскую академии. В царствование Святого Давида в Грузии были воздвигнуты десятки храмов и монастырей, создавались новые и расширялись старые города. За свою деятельность его прозвали Строителем.

Скончался царь Давид в 1125 году в Тбилиси. Останки Святого, согласно его воле, были погребены под камнем при входе в Георгиевскую церковь Гелатского монастыря (регион Имерети – Западная Грузия).

Грузинская православная церковь причислила Давида Строителя к лику Святых, как благоверного царя в конце XIII века, сделав исключение из правила канонизировать только мучеников и преподобных.

Именины

По церковному календарю 8 февраля именины отмечают Мария, Аркадий, Гавриил, Давид, Иосиф, Иван, Климент, Петр, Семен и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников