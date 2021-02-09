Какой сегодня церковный праздник: 9 февраля 2021

По православному церковному календарю 9 февраля 2021 отмечают день перенесения мощей Святого Иоанна Златоуста – одного из трех вселенских учителей и святителей

Sputnik Грузия рассказывает, кем был этот Святой и почему он упоминаются в церковном календаре.

Перенесение мощей Златоуста

По церковному календарю 9 февраля отмечают день перенесения мощей Святого Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского.

В результате дворцовых интриг Иоанна Златоуста – пламенного миссионера и милосердного архипастыря, сослали в Армению, а потом в Абхазию. Скончался Святой в 407 году в селении Команы (Абхазия) на пути к месту ссылки. Святителя осудили за смелое обличение пороков, царивших в Константинополе.

Мощи Святого перенесли из села Команы в Константинополь в 438-м, через 30 лет после смерти святителя, при императоре Феодосии II (408-450) – сыне императрицы Евдоксии, по проискам которой и осудили Иоанна Златоуста.

Ученик святителя Иоанна, Святой Прокл – Патриарх Константинопольский (434-447) по просьбе паствы убедил императора перенести мощи Златоуста в Константинополь.

Люди, посланные императором, не смогли поднять Святые мощи до тех пор, пока Феодосий не прислал послание к святителю Иоанну, в котором смиренно просил у него прощения за себя и за свою мать.

Церковные песнопения на праздник в честь перенесения мощей Иоанна Златоуста написаны в IX веке.

Именины

По церковному календарю 9 февраля именины отмечают Дмитрий, Иван и Петр.

Материал подготовлен на основе открытых источников