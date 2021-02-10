Китайский Новый год Быка 2021: традиции и обычаи праздника

Китайский Новый год - самый главный и длительный праздник в Поднебесной и других странах Восточной Азии

Постоянной даты начала китайский Новый год, который с нетерпением ждут во всем мире, не имеет – ежегодно ее определяют по лунному календарю.

Обычно первый день праздника выпадает на первое новолуние нового года, в период с 21 января до 21 февраля – в 2021-м он наступит 12 февраля в 01:03 по тбилисскому времени.

© AFP / Ye Aung Thu Традиционные танцы дракона и льва по улицам в первый день Нового года в китайском квартале Янгона, Мьянма

Каждый год в китайском лунном календаре имеет своего покровителя-животного, свой цвет и стихию - полноправным хозяином в 2021-м будет Белый Металлический Бык.

Sputnik Грузия рассказывает, как празднуют китайский Новый год, а также о традициях и обычаях древнейшего и красочного праздника.

Традиции и обычаи праздника

До наступления нового года, по традиции, китайцы тщательно убирает свое жилье – в ходе уборки они выбрасывают все ненужные вещи, а вместе с ними и старую застоявшуюся энергию, тем самым очищая свою жизнь от любых неудач и освобождая место для счастья.

Дома, по обычаю, украшают красивыми узорами из красной бумаги, парными надписями и картинами с пожеланиями здоровья, счастья и долголетия, а также развешивают везде красные фонари.

Китайцы этой древней традиции следуют, чтобы защитить свои дома - по легенде, именно красный цвет отпугнул чудовище по имени Нянь, что в переводе с китайского означает "год", который появлялся ежегодно именно к Новому году и разорял все поселения.

Дома, по обычаю, украшают также восемью спелыми сочными мандаринами, поскольку цифра "8" символизирует бесконечность.

Елку в китайский Новый год, по традиции, заменяют подносы с мандаринами и апельсинами - каждого из цитрусов должно быть ровно по восемь штук и их укладывают обязательно по кругу. В последние годы, появился также обычай наряжать засахаренными фруктами и сухофруктами небольшие искусственные деревья.

Все члены семьи, по традиции, собираются в канун китайского Нового года за праздничным столом, даже если они находятся далеко от дома. Поэтому праздник называют еще и "встреча после разлуки". В китайский Новый год во время застолья всей семьей, по обычаю, обсуждают что им предстоит сделать.

По традиции, блюд на новогоднем столе должно быть как можно больше, но основным являются пельмени, похожие по форме на золотой слиток. Этот символ достатка и богатства, по убеждению китайцев, обязательно принесет удачу в новом году.

На китайский Новый год серьезные подарки не преподносят. По обычаю, китайцы дарят друг другу различные сувениры, амулеты, сладости и образы символа грядущего года.

Также родители дарят детям красные конверты с деньгами, так как считают, что деньги, особенно подаренные родными с наилучшими пожеланиями, должны притягивать другие.

Очень важен также цвет подарка и подарочной бумаги – они не должны быть белыми или синими, поскольку в Китае эти цвета олицетворяют смерть и похороны.

По традиции, в китайский Новый год принято облачаться во все красное – этот цвет не только отгоняет от дома горести, но и привлекает удачу и благополучие.

По легенде, чудовище боится не только красного цвета, но и громких звуков, ярких вспышек (салюта), поэтому китайский Новый год стараются провести очень шумно, чтобы его отпугнуть.

Как празднуют

В старину китайский Новый год длился целый месяц — в настоящее время его празднуют 15 дней, каждый из которых имеет свои традиции и обычаи. Праздник завершает грандиозный Фестиваль китайских фонарей.

Начинают китайский Новый год с праздничного ужина, шумного гулянья и громких фейерверков - китайцы верят, что чем громче будут праздновать, тем счастливее и радостней пройдет год. В первый день нового года, по обычаю, сжигают бамбуковые палочки и посещают могилки своих родственников, чтобы почтить их память.

Во второй и седьмой день нового года помогают бедным и раздают милостыню, а также молятся о благополучии, счастье и долголетии своих родных и близких.

Родственников и друзей с новым годом поздравляют в третий и четвертый день. С этого же периода все крупные корпорации запускают свою работу и постепенно возвращаются в привычное русло.

Пятый и шестой - посвящены богатству и бизнесу. С этого же периода все компании приступают к работе, но при этом обязательно запускают фейерверки.

© AFP / Manan Vatsyayana Девушка в храме Гуань Ди в первый день китайского Нового года в Куала-Лумпура, Малайзия

Следующие три дня нового года китайцы работают, но по вечерам продолжают устраивать небольшие семейные праздничные ужины с молитвой, а после отправляются в храм, где зажигают особые курительные свечи.

Зятю посвящен одиннадцатый день китайского нового года - тесть в этот день устраивает шумный и богатый праздник для мужа своей дочери.

Следующие три дня все готовятся к главному празднику Нового года — Фестивалю китайских фонарей, и покупают все необходимое для его проведения, в том числе фонари и навесы для них.

В последний пятнадцатый день, по традиции, проводят концерты и театральные представления. Люди с семьями гуляют по площади с зажженными фонарями, а вокруг гремят петарды, хлопушки и фейерверки.

Материал подготовлен на основе открытых источников