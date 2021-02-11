Какой сегодня церковный праздник: 11 февраля 2021

По православному церковному календарю 11 февраля 2021 отмечают день памяти Святых Игнатия, Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана, Паригория, Сильвана, Луки, Мокия, Ашота и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Перенесение мощей Богоносца

По церковному календарю 11 февраля отмечают день перенесения мощей Святого Игнатия Богоносца – епископа Антиохийского.

После того, как Святого Игнатия в 107 году по приказу императора Траяна (98-117) бросили на растерзание зверям и он скончался, христиане, собрав кости священномученика, хранили их в Риме. В 108-м мощи Святого перенесли в предместье города Антиохии. Второе перенесение в Антиохию совершили в 438 году.

После взятия персами Антиохии, мощи священномученика в 540-м (по другим источникам в 637-м) возвратили в Рим и положили в храме Святого папы Климента.

Святые мученики

По церковному календарю 11 февраля поминают мучеников Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория, пострадавших за веру во время правления императора Диоклетиана (284-305).

Мучеников схватили во время преследования христиан в городе Самосаты на реке Евфрате (Сирия), когда они бесстрашно выступали против идолопоклонства. Мучеников подвергли жестоким пыткам, а затем повесили, пригвоздив их головы к кресту. Произошло это в 297 году.

Сильван, Лука и Мокий

По церковному календарю 11 февраля поминают епископа Сильвана, диакона Луку и чтеца Мокия, пострадавших за веру в Финикийском городе Эмезе в 312-м.

Мучеников пытали, держали в заключении и морили голодом. Затем их отдали на съедение хищникам. По молитве Святых, мученики скончались, не тронутые хищниками.

Ашот Куропалат

По церковному календарю 11 февраля поминают мученика Ашота Великого Куропалата, правителя Тао-Кларджетского княжества (Юго-Западная Грузия) – основоположника царской династии Багратиони.

По грузинской летописи "Картлис Цховреба" (Житие Картли), Святой царь Ашот был старшим сыном великого князя Картли (Восточная Грузия) – Адарнасе.

Став правителем Картли в 786 году, Ашот с самого начала начал непримиримую борьбу за освобождение Картли от арабских захватчиков. Воспользовавшись ослаблением арабского халифата, ему удалось изгнать неверных из Тбилиси.

Взойдя на престол Тао-Кларджети, одной из юго-западных областей Грузии, царь Ашот смог завоевать глубокое расположение не только своего народа, но и императора Византии, а в последствии получить титул куропалата (почетная должность военачальника в древней Византии).

Почти все свое правление царь Ашот боролся с арабскими завоевателями и защищал христианскую веру в Грузии. Возрождение Тао-Кларджети воодушевило всех. Правители всех разрозненных частей Грузии прилагали усилия для объединения страны, несмотря на то, что враг этому всячески препятствовал.

Царя предательски убили в одном из построенных им храмов в 829-м, когда он во время очередного нашествия арабов, готовясь к битве, отправился собирать войска.

Именины

По церковному календарю 11 февраля именины отмечают Герасим, Дмитрий, Иван, Иона, Игнатий, Константин, Лаврентий, Лука, Леонтий, Роман, Юлиан и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников