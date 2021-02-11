Месяц Раджаб в Исламе 2021: что нельзя делать, традиции и обычаи

Месяц Раджаб, особенность которого выделена в Коране, по григорианскому календарю в 2021 году начинается 13 февраля

Раджаб - седьмой месяц мусульманского лунного календаря, один из четырех запретных месяцев в Исламе.

Sputnik Грузия рассказывает о значении месяца Раджаб в Исламе, что нельзя делать в седьмой месяц мусульманского календаря, а также о его традициях и обычаях.

Что можно и нельзя делать

Месяц Раджаб является одним из четырех запретных месяцев, в котором нельзя вести военные действия, враждовать, ссорится, конфликтовать и совершать другие греховные поступки. В то же время Раджаб первый из трех священных месяцев, особо возвеличенных Всевышним.

Праведники называют Раджаб – месяцем посевов. Следующий за ним Шаабан – месяцем полива и ухода за посевами. А священный Рамадан – месяцем сбора урожая. Соответственно, месяц Раджаб – это первая ступень духовного очищения на пути подготовки к священному месяцу Рамадан.

Месяц Раджаб каждый верующий, по традиции, должен проводить в посте, покаянии и молитвах. Пост в месяце Раджаб имеет особую ценность. Посланник Аллаха рекомендовал соблюдать пост в первый, пятнадцатый и последний день месяца Раджаб, если у правоверного нет возможности поститься все 29 дней.

По словам пророка, пост в первый день месяца Раджаб искупает грехи, совершенные в течение трех лет, во второй день - за два года, в третий - за один год, а каждый из остальных дней искупает грехи, совершенные за месяц.

Правоверный в месяц Раджаб, по традиции, должен помогать родителям, укреплять родственные узы, уделять больше времени семье, помогать бедным и раздавать милостыню, то есть совершать как можно больше добрых дел.

Согласно хадисам, вознаграждение за добрые дела, совершенные в этом месяце Раджаб, ниспосылается в семидесятикратном размере. В то же время наказание за грехи, совершенные за этот месяц, увеличивается также в семьдесят раз.

В месяц Раджаб верующие, по обычаю, готовятся к наступлению священного Рамадана и первым делом стараются возместить намазы, посты и другие пропущенные религиозные обязательства.

Месяц Раджаб в Исламе

Месяц Раджаб считается благословенным – он был возвеличен рядом исторических событий, сыгравших огромную роль в Исламе

Одна из священных ночей мусульманского календаря Лайлат аль-Рагаиб (Ночь Даров, Ночь Благоволения) посвящена памяти бракосочетания Абдаллаха ибн аль-Мутталиба и Амины – родителей пророка Мухаммеда и его зачатия.

По традиции, праздник отмечают в канун первой пятницы месяца Раджаб - в 2021-м священная ночь выпадает с 18 на 19 февраля.

В четверг, перед праздником, желателен пост, а Ночь Благоволения желательно провести в восхвалении и возвеличивании Аллаха. За совершенные в эту ночь богослужения воздается многократная благодать.

Вторая священная ночь в месяце Раджаб — Лайлат аль-Мирадж (ночное путешествие и вознесение Ночь Вознесения пророка). Ее празднуют с 26 на 27 число месяца Раджаб – в 2021-м по григорианскому календарю он выпадает с 10 на 11 марта.

Эту ночь мусульмане ценят как милость Всевышнего, а в благодарность за нее держат пост, совершают специальный намаз, читают Коран, восхваляют Аллаха и Его Посланника. За совершенные в эту ночь богослужения воздается многократная благодать.

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