Какой сегодня церковный праздник: 12 февраля 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Собор вселенских учителей

По церковному календарю 12 февраля поминают вселенских учителей и святителей Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста.

Родились и жили будущие Святые примерно в одно время – в IV веке. Происходили они из аристократических и благочестивых семей, получили хорошее образование и были умнейшими людьми своего времени.

Дружба, которая установилась между ними, сохранилась на всю жизнь. Василий и Григорий провели вместе юношеские годы и в дальнейшем поддерживали друг друга. Златоуст, который был младше них почти на 20 лет, относился к Василию и Григорию с глубочайшим уважением.

В IV веке в христианстве возникло множество различных ответвлений, но самым опасным из них было арианство. Последователи арианского лжеучения отрицали единосущность Бога-Отца и Бога-Сына.

Все три святителя проповедовали основы христианской веры и активно выступали против еретиков. Они несли слово Божье в массы и завещали народу почитать Пресвятую Троицу.

Каждый из святителей оставил после себя огромное количество трудов, в которых раскрывались богословские истины, разъяснение Священного Писания, многочисленные проповеди и письма.

Когда решили избрать в Константинополе вселенского учителя Церкви, то сразу же возникли споры о том, кому это почетное звание отдать. Одни называли искуснейшим оратором, смиренным и чуждым всему земному – Василия Великого.

© photo : Unsplas / Andreas Kretschmer Зимний пейзаж

Другие возвышали Григория Богослова как искуснейшего оратора и самого лучшего толкователя Священного Писания.

Третьи считали умнейшим человеком Иоанна Златоуста, который понимал человеческую слабость и был способен привести своими речами к покаянию даже самых больших грешников.

После того, как святители явились митрополиту Евхаитскому Иоанну и объявили себя равными перед Богом, споры были прекращены и общий день празднования их памяти установили на 30 января (12 февраля по новому стилю). Произошло это в 1084 году.

Святые мученики

По церковному календарю 12 февраля поминают Святых Ипполита, Кенсорина, Савина, Хрисию и других 20 мучеников, пострадавших в III веке.

Мученика Кенсорина – первого сановника при римском императоре Клавдии II (268-270), схватили по доносу и заключили в тюрьму, где он именем Господа воскресил умершего и обратил 20 тюремных стражей в истинную веру. Всех их вместе с мучеником Кенсорином обезглавили.

Деву Хрисию, исповедавшую себя христианкой, принуждали отречься. После зверских пыток, ее утопили в море. Жестоким пыткам подвергли и мученика Савина. Он скончался во время истязаний.

Узнав о страданиях мучеников, святитель Ипполит – епископ Остии (Римский порт в устье Тибра), несмотря на преклонные годы, явился в суд и обвинил палачей в бесчеловечности. Пожилого епископа тоже подвергли жестоким пыткам, а затем связанного по рукам и ногам, утопили в море. Произошло это в 269 году.

Ученик Василия Великого

По церковному календарю 12 февраля поминают преподобного Зинона, ученика Василия Великого.

Родился будущий Святой в богатой семье в городе Понте. Зинон при дворе императора Валента (364-378) служил в числе тех воинов, с которыми рассылали царские грамоты. После смерти императора, Святой оставил мир и поселился в пещере близ города Антиохии.

Сорок лет подвижник провел в пещере в полном уединении, очищая душу. Одевался в ветхое рубище, питался только хлебом и водой, за которой ходил в горы к источнику. По воскресеньям преподобный ходил в храм и причащался Святых Христовых Таин.

С особой любовью Святой относился к святым книгам, которые он брал для чтения у приходивших к нему за духовными наставлениями. Скончался преподобный в начале V века.

Феофил Новый

По церковному календарю 12 февраля поминают мученика Феофила Нового.

Родился и воспитывался будущий Святой в Константинополе. Феофил был сенатором и военачальником греческих войск. Во время войны арабы взяли его в плен и принуждали отречься от веры. Четыре года Святой провел в тюрьме, затем ему отрубили голову. Произошло это в 784-м.

Царь Болгарский

По церковному календарю 12 февраля поминают благоверного Петра, царя Болгарского.

Родился будущий Святой в семье болгарского князя Симеона. Заключив мир с Византией на выгодных для Болгарии условиях, царь Петр добился от Патриарха Константинопольского признания самостоятельности Болгарской Церкви и утверждения патриаршей кафедры в Болгарии. Скончался Святой в 967 году. Ему было 55 лет.

Именины

По церковному календарю 12 февраля именины отмечают Василий, Владимир, Григорий, Ипполит, Иван, Климент, Максим, Петр, Пелагея, Рустик, Степан и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников