Какой сегодня церковный праздник: 13 февраля 2021

По православному церковному календарю 13 февраля 2021 отмечают день памяти Святых Кира, Иоанна, Афанасии, Феодотии, Феоктисты, Евдоксии, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона, Папия, Трифены и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 13 февраля поминают мучеников Кира и Иоанна, а также мученицу Афанасию с тремя юными дочерями – Феодотией, Феоктистой и Евдоксией. Девочкам на момент гибели исполнилось 15, 13 и 11 лет.

Бессребреник Кир родился в Александрии и когда вырос стал знаменитым врачом в своем городе. Он был христианином и лечил безвозмездно всех, исцеляя не только телесные болезни, но и душевные недуги.

Проповедуя Евангелие будущий Святой обращал ко Христу многих язычников. Кир во время преследования христиан Диоклетианом (284-305) удалился в Аравийскую пустыню и принял там иночество. Получив от Господа дар исцелять все болезни он и там продолжал лечить людей своей молитвой.

В то время в городе Едессе жил воин Иоанн, благочестивый христианин. Когда начали преследовать христиан, он пришел в Иерусалим. Услышав о Святом Кире, он нашел проповедника и стал его верным последователем.

Узнав, что в египетском городе Канопе схватили христианку Афанасию с тремя юными дочерями, бессребреники поспешили к ним на помощь. Святые посетили мучениц в темнице и укрепили их перед предстоящими испытаниями.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Церковь Отец Креста. Изображение креста на стене церкви с распятым Иисусом Христом

По приказу правителя города, Кира и Иоанна схватили и предали страшным пыткам на глазах Афанасии и девочек. Исповедницы мужественно перенесли все мучения и были обезглавлены. Вслед за ними казнили и бессребреников. Произошло это примерно в 311 году.

Викторин, Виктор, Никифор и другие

По церковному календарю 13 февраля поминают мучеников Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия, пострадавших в Коринфе за веру во время правления Декия (249-251).

Викторин, Виктор и Никифор, посаженные в каменную ступу, скончались под ударами огромного каменного песта. Клавдий скончался после отсечения рук и ног. Диодора сожгли, Серапиона обезглавили, а Папия утопили в море. Произошло это в 251-м.

Трифена Кизическая

По церковному календарю 13 февраля поминают мученицу Трифену Кизическую, жившую в I веке.

Происходила будущая Святая из города Кизика. Трифена добровольно предала себя на страдания за Христа. После жестоких пыток, мученицу растерзал разъяренный бык.

Именины

По церковному календарю 13 февраля именины отмечают Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита, Никифор.

Материал подготовлен на основе открытых источников