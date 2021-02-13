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Празднование Дня святого Валентина

День святого Валентина 2021: история возникновения праздника

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210213/250868710/Den-svyatogo-Valentina-2021-istoriya-vozniknoveniya-prazdnika.html

День святого Валентина или праздник, посвященный покровителю влюбленных, отмечают во многих странах мира 14 февраля

Вот уже более XV веков люди признаются друг другу в любви в День святого Валентина – самый романтичный день в году, и дарят подарки. Sputnik Грузия рассказывает историю возникновения праздника и как святой Валентин стал покровителем влюбленных.

История возникновения праздника

Торжества, восхваляющие "любовь", язычники праздновали с античных времен. Об истории возникновения Дня святого Валентина известно немногое, как и о самом святом, давшем празднику имя.

День святого Валентина
© photo: Sputnik / Sergey Averin
Что принято дарить на День Святого Валентина 2021: традиции праздника

Согласно римскому списку признанных святых на заре христианства за веру мученически погибли по крайней мере три священнослужителя, носившие имя Валентин, но по сей день неизвестно, в честь которого из них создан праздник.

Версий возникновения праздника несколько – по одной из них, и, возможно, самой романтичной, в III веке жил молодой христианский священник, который вопреки запрету императора Клавдия II, тайно венчал легионеров с их возлюбленными.

Императорский указ легионерам запрещал жениться, так как Клавдий считал, что женатый легионер в первую очередь думает о семье, а не о благе империи и воинских доблестях.

Сочувствуя влюбленным, молодой священник не только продолжал тайно венчать воинов, но и сочинял для них письма с признаниями в любви, мирил тех, кто поссорился, и дарил цветы молодым супругам.

Узнав об этом, разгневанный император велел священника бросить в тюрьму и вскоре подписал указ о его казни. Но история о романтичном священнослужителе на этом не заканчивается.

Романтической завесой окутаны и последние дни жизни Валентина. По одной из версий, в узника влюбилась слепая дочь тюремщика. Ответить на чувства девушки Валентин, давший обет безбрачия, не мог, но перед казнью в ночь на 14 февраля написал ей нежное письмо, в котором рассказал о своей любви.

Влюбленная пара держит воздушные шарики в виде сердечек
© CC0 / Pixabay
Влюбленная пара держит воздушные шарики в виде сердечек

Полагают, что именно оттуда берет начало традиция писать "валентинки" – любовные записки в День святого Валентина.

По другой, Валентин сам влюбился в прекрасную девушку и излечил ее от слепоты, пользуясь своими медицинскими познаниями.

По данным католической церкви, святой Валентин действительно исцелил слепую девочку – дочь вельможи Астерия. Астерий после исцеления дочери уверовал в Спасителя и принял Крещение. Клавдия такая новость не могла порадовать, поэтому он приказал казнить священника. Иными словами, Валентина причислили к лику святых, как пострадавшего за христианскую веру.

Сувениры на День святого Валентина
© photo: Sputnik / Sergey Averin
Сувениры на День святого Валентина

Полагают, что церковь ввела День святого Валентина более XV веков назад в противовес языческому празднику "Любви", популярность которого не смогли искоренить с приходом христианства.

Приблизительно в это же время появляется легенда, повествующая, как стал святой Валентин покровителем влюбленных. А через двести лет провозгласили Валентина святым и покровителем влюбленных.

Однако в 1969 году в результате реформы святого Валентина изъяли из литургического календаря католической церкви. Основанием послужил тот факт, что об этом мученике нет никаких сведений, кроме имени и информации об усечении мечом.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Теги:
День Святого Валентина


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