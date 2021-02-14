Какой сегодня церковный праздник: 14 февраля 2021

По православному церковному календарю 14 февраля 2021 отмечают день памяти Святых Трифона, Перпетуи, Сатира, Филицитаты, Ревоката, Саторнила, Секунда, Петра, Вендимиана и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Трифон

В церковном календаре 14 февраля поминают мученика Трифона, пострадавшего за веру во время правления императора Декия (249–251).

Родился будущий Святой в селении Кампсада неподалеку от города Апамеи во Фригии (одна из областей Малой Азии).

Господь с юных лет одарил Трифона силой исцелять различные болезни и изгонять бесов. Особенно прославился Святой после того, как изгнал беса из дочери римского императора Гордиана (238–244).

Однажды Святой спас от голода жителей родного села - силой молитвы он заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля.

Помогал мученик всем безвозмездно – взамен требуя лишь веры в Христа, благодатью Которого исцелял.

Когда император Декий вступил на царский престол, эпарху Акилину донесли, что Святой Трифон, смело проповедуя, многих обращает в христианскую веру.

Мученика схватили и подвергли жестоким пыткам, которые он перенес мужественно, не издавав ни единого стона. Когда все усилия палачей оказались тщетными, его приговорили к смерти.

Святой Трифон, перед казнью молитвенно благодарив Господа, укрепившего его в страданиях, испросил у Него особую благодать для тех, кто будет призывать на помощь его имя.

Мученик скончался прежде, чем воины занесли меч над его головой, – произошло это в городе Никее в 250-м.

Святые мученики

По церковному календарю, 14 февраля поминают мучеников Перпетую, Сатира, Филицитату, Ревоката, Саторнила и Секунда, пострадавших за веру в начале III века.

Происходила Перпетуя из рода патрициев и жила в Карфагене. Овдовев в 22 года, она, уверовав в Спасителя, тайно от своего отца-язычника крестилась и приняла мученическую смерть вместе со своим братом Сатиром, служанкой Филицитатой и молодыми исповедниками Ревокатом, Саторнилом и Секундом.

Святая Перпетуя, несмотря на уговоры отца, взывавшего к ее материнскому чувству, ради Жизни Небесной преодолела земную привязанность к своему грудному младенцу.

Юноша Секунд скончался в темнице, а остальных мучеников отдали на растерзание хищникам. Когда звери осужденных не коснулись, их зарубили мечом. Произошло это примерно в 203-м.

Петр Галатийский

По церковному календарю, 14 февраля поминают преподобного Петра Галатийского.

Стремясь к духовной жизни, будущий Святой покинул родительский дом в девять лет и отправился сначала в Иерусалим, а затем в Антиохию. Затворившись в пещере, он предался молитвам и строгому воздержанию, принимая хлеб и воду только через день.

За благочестивую жизнь преподобный получил от Господа дар чудотворений – исцелять болезни и изгонять бесов. Скончался Святой примерно в 429-м – ему было 99 лет.

Вендимиан

По церковному календарю, 14 февраля поминают преподобного Вендиамина.

Родился будущий Святой в Мизии. В молодости Вендиамин был учеником преподобного Авксентия, одного из отцов IV Вселенского Собора.

Поселившись в монастыре, основанном Святым Авксентием на горе Оксии, недалеко от Халкидона (Малая Азия), он провел 42 года в посте и молитве в келлии своего учителя. За подвиги Господь наградил преподобного даром исцелений. Скончался Святой примерно в 512-м.

Именины

По церковному календарю 14 февраля именины отмечают Василий, Гавриил, Николай, Давид, Петр, Семен, Трифон и Тимофей.

Материал подготовлен на основе открытых источников