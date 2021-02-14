Сретение Господне 2021: что нельзя делать, традиции и приметы

Сретение Господне - один из 12 главных праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы, ежегодно отмечают православные 15 февраля

В переводе с древнеславянского "сретение" означает "встреча" - праздник установлен в память о встрече, произошедшей на 40-й день после Рождества Христова, которая описана в Евангелии от Луки.

Sputnik Грузия рассказывает, что за праздник Сретение Господне, что нельзя делать в этот день, а также о его традициях и приметах.

Что за праздник?

По ветхозаветному закону, женщине, родившей мальчика, в течение 40 дней запрещалось посещать Божий храм. По истечении этого срока мать приходила с младенцем в храм, чтобы принести очистительную и благодарственную жертву Господу. Дева Мария по глубокому смирению подчинилась закону, хотя и не нуждалась в очищении.

Богоматерь, переступившую с младенцем на руках порог храма, встретил праведный и благочестивый старец по имени Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя.

По преданию, Симеон, что в переводе с древнееврейского означает "слышание", был одним из 72 книжников, которые перевели с еврейского на греческий Библию по приказу египетского царя Птолемея II.

В Иерусалимский храм старца привел Святой Дух, когда туда Мария и Иосиф принесли Богомладенца для исполнения обряда. Симеону, по преданию, исполнилось тогда примерно 300 лет (по другим источникам 360).

Старец понял, что пророчество исполнилось и Младенец на руках Девы Марии - долгожданный Мессия, предсказанный пророками на протяжении столетий.

Симеона церковь прославила как Святого и назвала Богоприимцем, а слова, сказанные им при встрече, стали частью православного богослужения.

Еще одна встреча произошла на Сретение Господне – к Деве Марии подошла престарелая вдова - пророчица Анна, жившая при Иерусалимском храме. Она поклонилась новорожденному и вышла из храма, чтобы сообщить людям новость о пришествии Спасителя Израиля.

Сретение Господне

Праздник относится к древнейшим церковным торжествам и завершает период рождественских праздников. Невзирая на это, праздник до VI века отмечали не так торжественно.

Самые ранние свидетельства о его праздновании на христианском Востоке относятся к концу IV века, а на Западе – с V века. В то время в Иерусалиме Сретение Господне не было еще самостоятельным праздником – его называли "сороковым днем от Богоявления".

О том, что Сретение Господне нужно отмечать торжественнее, было открыто одному благочестивому христианину в дни всенародного бедствия после того, как в результате землетрясения в Антиохии в 528-м и от моровой язвы в 544-м погибало много людей.

Бедствия прекратились после всенощного бдения и крестного хода в день Сретения Господня. И церковь, установив праздновать Сретение Господне торжественно, внесла его в число главных праздников в 544-м.

Сретение Господне имеет один день предпразднства и семь дней попразднства. На следующий день, 16 февраля, церковь поминает Святых Симеона Богоприимца и пророчицу Анну, чей личный духовный подвиг непосредственно связан с событиями праздника.

Что нельзя делать?

На Сретение Господне, как и в любой великий праздник, нельзя делать грязную и тяжелую работу, в том числе заниматься уборкой и стиркой. Нельзя также в праздник работать в огороде и топить баню.

В праздник, по приметам, нельзя отправляться в дорогу и путешествовать – Сретение Господне лучше провести дома, в кругу семьи. По приметам, на Сретение Господне нельзя деньги класть на стол – это может прогнать удачу из дома.

На Сретение, как и в другие церковные праздники, нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. Нельзя в праздник ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать. На Сретение Господне также нельзя унывать и грустить.

Традиции и приметы

На Сретение Господне, по традиции, праздничные службы проводят во всех православных церквях, а иногда и крестный ход.

В церквях в праздник освящают свечи, которые верующие затем забирают домой и зажигают только во время чтения молитв. Эту традицию православные переняли от католиков еще в 1646-м. По приметам, свечи, освященные на Сретение Господне, защищают дом от молнии и пожара.

После праздника крестьяне, по традиции, приступали к весенним работам - выгоняли скотину в загон из хлева, белили плодовые деревья, готовили семена к посеву и так далее. После Сретения в селах проводили народные гулянья.

© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko Празднование Масленицы

В праздник, по традиции, пекли блины. Правда, кушать их до первой звезды считалось плохой приметой, предвещающей несчастья.

На Сретение, как верили в народе, встречаются зима с весной - это подтверждается многочисленными приметами и поговорками.

Сретенскими называли последние зимние морозы, а также первые весенние оттепели. Люди считали, что весной погода будет точно такой же, как и на Сретение.

Оттепель на Сретение Господне, по приметам, предвещает теплую весну, холодная погода - сулит холодную. Потерять деньги на Сретение Господне хорошая примета - она сулит благополучие и достаток.

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