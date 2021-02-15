Какой сегодня церковный праздник: 15 февраля 2021

По православному церковному календарю 15 февраля 2021 отмечают день памяти Святых Симеона, Анны, Азария, Власия и других

Sputnik Грузия рассказывает о церковном празднике Сретение Господне, который весь православный мир ежегодно празднует 15 февраля.

Сретение Господне

Сретение Господне – важный церковный праздник. В этот день православные вспоминают событие, описанное в Евангелии от Луки, которое произошло через 40 дней после Рождества Христова.

По закону Моисееву, женщина через 40 дней после родов должна была принести в Иерусалимском Храме очистительную жертву, а если первенцем в семье был мальчик, родители приходили с новорожденным для проведения обряда посвящения Богу.

Святое семейство в храме приветствовал Симеон, который ждал появления Спасителя не одно столетие. На момент сретения праведному Симеону, что означает "слышание" на древнееврейском, по преданию, исполнилось примерно 300 лет (по другим источникам 360 лет).

Благочестивый Симеон был одним из 72 ученных мужей, которые перевели Библию с еврейского на греческий. Много лет назад он переводил книгу пророка Исаи и, усомнившись в рождении Спасителя от Девы, хотел исправить "Дева" на "Жена".

Ангел, явившись, запретил Симеону менять слово, а также предсказал, что он не умрет, пока не убедится лично, что пророчество истинно.

И этот день настал. Симеон взял Младенца, рожденного от Девы, на руки. Так произошла встреча или сретение древнего мира и христианства, Ветхого и Нового Завета.

© photo: Sputnik / Yuri Kaplun Икона "Сретение". Иконописец Андрей Рублев

Пророчество ангела исполнилось, и старец мог спокойно умереть. "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…"

Симеона Церковь назвала Богоприимцем и прославила как Святого.

В Иерусалимском храме в день Сретения произошла еще одна встреча – к Деве Марии подошла пророчица Анна - престарелая вдова, жившая при Иерусалимском храме. Поклонилась новорожденному Иисусу, она вышла из храма, чтобы сообщить людям новость о пришествии Спасителя Израиля.

Сретение Господне относится к древнейшим церковным торжествам – оно завершало цикл рождественских праздников. На христианском Востоке его праздновали с конца IV века. В то время он не был самостоятельным праздником и назывался "сороковым днем от Богоявления".

Праздник Сретения Господня стали отмечать отдельно и торжественно с VI века.

Материал подготовлен на основе открытых источников