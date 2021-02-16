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Блины с красной икрой приготовленные на масленичной ярмарке

Какого числа Масленица и Великий пост 2021: церковный календарь

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Темы:
Календарь религиозных праздников (688)
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https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210216/250900104/Kakogo-chisla-Maslenitsa-i-Velikiy-post-2021-tserkovnyy-kalendar.html

Даты начала Масленицы и Великого поста, привязанные к празднованию Пасхи, меняются каждый год

Светлое Воскресение Христово празднуют весной, а дату праздника ежегодно высчитывают по специальному церковному календарю - в 2021-м Пасху отметят 2 мая.

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Посему, какого числа начинаются Масленица и Великий пост в 2021-м, интересует многих верующих, чтобы заблаговременно подготовиться к празднику и следующему за ним длительному посту.

Sputnik Грузия, учитывая особый интерес к этому вопросу, рассказывает, какого числа начинаются Масленица и Великий пост в 2021-м.

Какого числа Масленица

Масленица - древнеславянский праздник, который символизирует проводы зимы и встречу весны.

После принятия христианства Масленицу привязали к Пасхе и соответственно празднуют в разное время – начинается она за неделю до Великого поста и завершается Прощеным воскресеньем.

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FB / Nadija Timonen
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Масленицу в церковном календаре не упоминают. За семь дней до Великого поста, по церковному календарю, отмечают Сырную седмицу (церковнославянское название недели).

Сырная седмица или Масленица готовит православных к длительному посту – в этот период можно употреблять молочные продукты, но мясные есть уже запрещаются.

Великий пост, по церковному календарю, в 2021-м начинается 15 марта, соответственно, Масленица продлится с 8 по 14 марта.

Масленица, с древних времен славится обильной и сытной пищей, но блины остаются главным блюдом, которое в этот период получаются особенно вкусным. Всю масленичную неделю люди лакомятся вкусными и разнообразными блюдами, не отказывая себе ни в чем, готовясь к строгому и продолжительному посту.

Какого числа Великий пост

Великий - самый строгий и продолжительный из четырех многодневных постов в церковном календаре.

Святая Гробница. Служба на Голгофе.
© photo: Sputnik / M.Yurchenko
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Установили Великий пост еще апостолы. В первые века христианства Великий пост длился от 24-х до 40 часов – в этот период верующие от пищи отказывались полностью. Поместные Церкви пришли к идее 40-дневного Великого поста в начале V века.

Великий пост, напрямую связанный с праздником Пасхи, каждый год начинается не раньше 15 февраля и завершается не позже 7 мая. Великий пост в 2021-м начнется 15 марта.

Великий пост начинается в Чистый понедельник сразу после Прощеного Воскресенья - за семь недель до Пасхи. В 2021-м Светлое Воскресение Христово отпразднуют 2 мая.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (688)


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