Какого числа Масленица и Великий пост 2021: церковный календарь

Светлое Воскресение Христово празднуют весной, а дату праздника ежегодно высчитывают по специальному церковному календарю - в 2021-м Пасху отметят 2 мая.
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Посему, какого числа начинаются Масленица и Великий пост в 2021-м, интересует многих верующих, чтобы заблаговременно подготовиться к празднику и следующему за ним длительному посту.
Sputnik Грузия, учитывая особый интерес к этому вопросу, рассказывает, какого числа начинаются Масленица и Великий пост в 2021-м.
Какого числа Масленица
Масленица - древнеславянский праздник, который символизирует проводы зимы и встречу весны.
После принятия христианства Масленицу привязали к Пасхе и соответственно празднуют в разное время – начинается она за неделю до Великого поста и завершается Прощеным воскресеньем.
Масленицу в церковном календаре не упоминают. За семь дней до Великого поста, по церковному календарю, отмечают Сырную седмицу (церковнославянское название недели).
Сырная седмица или Масленица готовит православных к длительному посту – в этот период можно употреблять молочные продукты, но мясные есть уже запрещаются.
Великий пост, по церковному календарю, в 2021-м начинается 15 марта, соответственно, Масленица продлится с 8 по 14 марта.
Масленица, с древних времен славится обильной и сытной пищей, но блины остаются главным блюдом, которое в этот период получаются особенно вкусным. Всю масленичную неделю люди лакомятся вкусными и разнообразными блюдами, не отказывая себе ни в чем, готовясь к строгому и продолжительному посту.
Какого числа Великий пост
Великий - самый строгий и продолжительный из четырех многодневных постов в церковном календаре.
Установили Великий пост еще апостолы. В первые века христианства Великий пост длился от 24-х до 40 часов – в этот период верующие от пищи отказывались полностью. Поместные Церкви пришли к идее 40-дневного Великого поста в начале V века.
Великий пост, напрямую связанный с праздником Пасхи, каждый год начинается не раньше 15 февраля и завершается не позже 7 мая. Великий пост в 2021-м начнется 15 марта.
Великий пост начинается в Чистый понедельник сразу после Прощеного Воскресенья - за семь недель до Пасхи. В 2021-м Светлое Воскресение Христово отпразднуют 2 мая.
Материал подготовлен на основе открытых источников