Какого числа католическая и православная Пасха 2021: дата праздника

Точной даты празднования Пасха не имеет – ежегодно день праздника рассчитывают по специальному церковному календарю.

Sputnik Грузия рассказывает, какого числа католическая и православная Пасха в 2021, почему православные и католики празднуют Воскресение Христово в разные дни и в чем сходства и различия католического и православного праздника.

Какого числа католическая и православная Пасха

Православную Пасху в 2021-м будут праздновать 2 мая, а католическую – 4 апреля.

Чаще всего католическая и православная Пасха проходят с разницей в одну неделю, но в 2021 году праздник католики и православные отметят с разницей почти в месяц.

Иногда даты католической и православной Пасхи совпадают. В последний раз православные и католики отметили праздник вместе в 2017-м.

Пасха – первый христианский праздник как по значению, так и по времени. Слово "Пасха" – от еврейского "песах", означает "избавление". Ветхозаветную Пасху или Песах отмечали в память о том, как Господь избавил израильский народ от египетского рабства.

Фараон не хотел отпускать евреев из своей страны. После очередного отказа Бог предупредил фараона, что если он будет упорствовать, то в каждой египетской семье погибнет первенец.

Библия повествует, что евреи, по Божьему велению, помазали кровью жертвенного ягненка косяки дверей в своих жилищах, и ангел-губитель прошел мимо их домов, не причинив им вреда.

На следующий день иудеи покинули Египет, а жертвенного агнца в каждом еврейском доме испекли и съели всей семьей перед дальней дорогой. В этом и заключался праздник, и с тех пор ежегодно, до Голгофы, накануне Пасхи иудеи закалывали пасхального агнца.

Агнец символизировал Сына Божьего, который однажды также безвинно, как и ягненок, умрет на Кресте за грехи людей. Но после Голгофской жертвы Спасителя этот праздник упразднили, "ибо Пасха наша, Христос, закланный за нас", – объясняет апостол Павел значение праздника Пасхи в Новом Завете.

Разница в датах

Вначале Пасху все христиане праздновали по иудейскому календарю. Праздник начинался 14 числа месяца нисан – первый месяц года в еврейском календаре, который соответствует марту-апрелю по григорианскому календарю.

Но уже со II века по инициативе епископа Сикстуса, возглавлявшего с 116 по 126 годы Римскую церковь, дату празднования христианской Пасхи перенесли на другой день, не совпадающий с иудейским Песахом.

Новая дата Пасхи вызвала разногласия внутри Церкви, продолжающиеся два века между епископами, применявшими различные "пасхалии" (система расчета даты Пасхи).

На Первом Вселенском Соборе, созванном императором Константином в 325-м, было принято общее правило, согласно которому Пасху будут праздновать в первое воскресенье после весеннего полнолуния, но не раньше весеннего дня равноденствия (21 марта).

Разница в определении даты празднования Пасхи у католиков и православных возникла в результате календарной реформы, проведенной Римско-Католической церковью в 1582 году и принятия новых правил расчета Пасхалии, которые Православная церковь не признала и продолжала отмечать праздники по-старому юлианскому календарю.

Из-за разницы в юлианском и григорианском календарях, а в этом столетии она составляет 13 дней, подсчет даты католиками и православными в разные годы приводит к разным датам Пасхи. Иногда она составляет одну неделю, иногда несколько, а иногда эти даты совпадают.

Сходства и Различия

Празднику Пасхи предшествует Великий пост – время духовной и физической подготовки к "торжеству из торжеств" – Светлому Воскресению Христову.

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Великий пост был установлен еще в апостольские времена. Первоначально он длился от 24 до 40 часов, в течение которых христиане полностью отказывались от пищи. В начале V века все поместные Церкви приходят к идее 40-дневного Великого поста, как десятины года.

Православный Великий пост, несмотря на общий смысл, сильно отличается от католического предпасхального поста.

Православный более продолжительный и строгий, он состоит из двух частей – Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, посвященной воспоминаниям о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Христа. В общей сложности он длится семь недель.

Время католического поста составляет 6 недель (исключая воскресенья) и четыре дня. Православный пост в 2021 году начинается 15 марта в Чистый понедельник, а католический – 17 февраля в Пепельную среду.

Католический пост отличается от православного не только продолжительностью, но и традициями. Важная составляющая Великого поста духовное и физическое очищение, в том числе и отказ от некоторых продуктов.

Православные в период поста отказываются в первую очередь от любой пищи животного происхождения. К ней относят все сорта мяса и птицы, животные жиры, яйца, молочные продукты, а также все то, что содержит элементы этих продуктов.

Во время Великого поста запрещается есть и рыбу, за исключением двух дней. Основные продукты, которые можно принимать во время поста – злаки, фрукты, овощи, сухофрукты и все другие продукты растительного происхождения.

Католическая церковь придерживаться строгого поста требует лишь в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу. В эти дни нельзя есть мясные и молочные продукты. А в другие дни поста запрещается есть мясо, а молочные продукты и яйца разрешены. Такое "смягчение" постов у католиков вошло в силу после Второго Ватиканского Собора (1962-1965).

Материал подготовлен на основе открытых источников