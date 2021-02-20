Какой сегодня церковный праздник: 20 февраля 2021

По православному церковному календарю 20 февраля 2021 отмечают день памяти преподобных Парфения, епископа Лампсакийского и Луки Елладского, а также 1003 никомидийских мучеников

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Преподобный Парфений

По церковному календарю 20 февраля поминают святителя Парфения, епископа Лампсакийского.

Родился Парфений в городе Мелитополь (Малая Азия), где его отец служил диаконом. Юноша, присутствуя в храме при богослужениях, хорошо усвоил Божественное Писание, хотя грамоте обучен не был.

Парфений с юности был исполнен Божьей благодати. С 18 лет он Христовым именем изгонял бесов, лечил болезни и творил другие чудеса, а деньги, вырученные от рыбной ловли, раздавал бедным. Мелитопольский епископ Филипп, узнав о добродетельном юноше, дал ему образование и посвятил во пресвитера.

В царствование Константина Великого в 325 году Парфения поставили епископом города Лампсака (Малая Азия), где было много язычников. Святитель усердно стал распространять веру во Христа, утверждая ее разными чудесами, в том числе и исцелениями больных.

© photo: Sputnik / Yuri Kaplun Святой Парфений Лампсакийский, фрагмент росписи Алтарной преграды Успенского собора Московского Кремля - XV век

Преподобный Парфений, когда люди стали отходить от языческих верований, отправился к Константину Великому с просьбой дать ему власть разрушать капища, а на их месте строить христианские храмы. Получив от царя соответствующую грамоту и средства для постройки храма, преподобный, возвратившись в Лампсак, приказал разрушить капища и посреди города воздвигнуть Божий храм.

Милосердный святитель безвозмездно исцелял всех страдающих телесными недугами и одержимых нечистыми духами, приходящих к нему. Множество бесов изгнал святой из людей, домов, морских вод именем Христовым. Епископ крестил множество язычников, являя людям великую силу веры во Христа.

Он мирно скончался. Святителя торжественно погребли в часовне, им самим построенной, рядом с соборной церковью Лампсака.

Лука Елладский

По церковному календарю 20 февраля поминают преподобного Луку Елладского. Будущий преподобный родился в греческом селении Кастория в семье бедных земледельцев. С детства он много трудился, работал в поле и пас овец.

Лука был очень послушным, добрым и воздержанным в еде. Он часто раздавал всю свою одежду и еду нищим, за что родители его упрекали. Однажды Лука должен был посеять на своем поле семена, но почти все отдал нищим. За милостыню Господь вознаградил его большим урожаем.

С юности Лука молился много и усердно. Его мать неоднократно видела его во время молитвы стоящим на воздухе, а не на земле.

После смерти отца Лука втайне от матери ушел в Афины и принял иноческий постриг в монастыре. Затем уже с ее благословения удалился на Иоаннову гору в церковь Святых бессребреников Космы и Дамиана, где принял монашеский постриг и усилил свои подвиги, за что от Господа получил дар прозрения.

Из-за нашествия болгарских войск преподобный после семилетнего пребывания на Иоанновой горе удалился в Коринф. Услышав о подвигах некоего столпника в Патрах, он отправился к нему и десять лет покорно служил ему. Затем снова возвратился на Иоаннову гору.

В поисках безмолвия преподобный Лука со своим учеником удалился в пустынное место Калавие, а через три года из-за нашествия арабов переселился на безводный и пустынный остров Ампиль.

Последним местом подвигов преподобного стал Стирий (Сотерие). Здесь у него собралась братия и возник небольшой монастырь, а церковь осветили во имя святой великомученицы Варвары. В этой обители преподобный творил многие чудеса, исцеляя болезни душевные и телесные.

Преподобный Лука почил в 946 году. На месте его погребения впоследствии была воздвигнута церковь, а от его святых мощей истекало миро и происходили многие исцеления.

1003 никомидийских мученика

По церковному календарю 20 февраля поминают святых мучеников, пострадавших в Никомидии за Христа в 303 году при императоре Диоклитиане (284-305).

Святые мученики были слугами четырех сановников Васса, Василида, Евтихия и Евсевия, которые вместе со своими женами пострадали за Христову веру 18 января 303 года.

Слуги после мученической кончины своих господ последовали их примеру и тоже исповедали себя перед Диоклитианом христианами. Не поддавшись на уговоры и обещанные награды, все они, 1 003 человека, с женами и малыми детьми были изрублены воинами, которые окружили их тесным кольцом, так что в живых никто из них не остался.

Именины

По церковному календарю 20 февраля именины отмечают Алексей, Александр, Лука и Петр.

Материал подготовлен на основе открытых источников