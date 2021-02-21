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Горящие свечи в храме Святой Троицы - Самеба

Какой сегодня церковный праздник: 21 февраля 2021

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По православному церковному календарю, 21 февраля 2021 отмечают день памяти великомученика Феодора Стратилата, пророка Захария Серповидеца и святителя Саввы II, архиепископа Сербского

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему упоминаются в церковном календаре.

Феодор Стратилат

По церковному календарю, 21 февраля поминают великомученика Феодора Стратилата.

Будущий Святой, согласно житию, жил в III-IV веках в Малой Азии (территория Турции). Феодор служил в римском войске и прославился красотой, добрым нравом и храбростью. Слава о нем разошлась после того, как он убил громадного змея, жившего у его родного города Евхаита в пропасти.

Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба
© Sputnik / Alex Shlamov
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Феодор за военные подвиги был назначен в городе Гераклее военачальником (стратилатом). Он был христианином и проповедовал подчиненным о Христе - благодаря этому вскоре практически весь город принял христианство.

Святой Феодор, узнав, что император Ликиний начал гонения на христиан, пригласил его к себе в город, обещая принести жертву языческим богам. Перед приездом императора он собрал у себя в доме все золотые и серебряные изваяния богов, имевшиеся в Гераклее, разбил их на куски, а обломки из ценных металлов раздал нищим.

За совершенное Феодора схватили и подвергли жестоким и изощренным пыткам.

Когда великомученик уже готов был отойти к Богу, Господь исцелил его, сведя с креста, на котором тот был оставлен на всю ночь.

Утром, увидев невредимого Феодора Стратилата, царские воины сразу же приняли крещение. Но великомученик хотел до конца выдержать все муки за Христа, поэтому добровольно предал себя в руки Ликиния, остановив народ, восставший против правителя.

Феодора Стратилата казнили по приказу правителя – ему отрубили голову в 319-м.

Согласно последней воле, тело Феодора Стратилата перенесли и погребли в его родном городе Евхаите 21 июня – в этот день, по церковному календарю, Стратилата поминают во второй раз.

Церковь Федора Стратилата на Ручью, 1360-1361 годы
© photo: Sputnik / V. Khomenko
Церковь Федора Стратилата на Ручью, 1360-1361 годы

Захарий Серповидец

По церковному календарю, 21 февраля поминают Захария Серповидца - ветхозаветного пророка, предпоследнего в ряду 12 малых пророков, автора книги, названной его именем - "Захарии пророка книга".

Будущий пророк - сын Варахии, происходил из священнического рода Левия. К пророческому служению Захария был призван с юношеского возраста.

Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Захария вместе с пророком Аггеем воодушевлял первосвященника Иисуса и князя Зоровавеля ускорить постройку иерусалимского храма, приостановленную по распоряжению сына персидского царя Кира - Камбиза.

Многие предсказания о Спасителе содержатся именно в книге пророка Захарии, в том числе о Его пришествии, входе Господнем в Иерусалим на молодом осле, о последних днях земной жизни Иисуса, о предании за 30 сребреников, о рассеянии апостолов из Гефсиманского сада, прободении ребра Спасителя, а также солнечном затмении во время Его крестных страданий.

По преданию, пророк, дожив до глубокой старости, скончался около 520 года до нашей эры. Его похоронили рядом со знаменитым сподвижником - пророком Аггеем, недалеко от Иерусалима.

"Серповидец" Захария назвали за одно из его откровений, в котором пророк увидел свиток, летящий по воздуху, изогнутый наподобие угрожающего серпа.

Архиепископ Сербский

По церковному календарю, 21 февраля поминают святителя Савву II, архиепископа Сербского.

Будущий архиепископ - сын cербского короля Стефана Первовенчанного, родился около 1200 года. Предислав, в отличии от трех своих старших братьев, владевших по очереди Сербией, пренебрегая мирской властью, пошел по стопам своего дяди - святителя Саввы, первого Сербского архиепископа.

Православный календарь на 2021 год
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Сначала он принял постриг в монастыре Хиландаре на Афоне, затем совершил паломничество на Святую землю. Со временем монах Савва был избран епископом Холмским с кафедрой в Стоне. Впоследствии он перенес епископскую резиденцию в церковь Святого Петра на Лиме.

Архиепископом Сербским он стал в 1266-м и управлял Церковью с большой любовью и преданностью. Скончался святитель Савва в 1271-м в городе Печи. Похоронили Святого Савву в храме Святых Апостолов. Нетленные мощи Святого источали благоухание и приносили исцеление всем верующим.

Именины

По церковному календарю, 21 февраля именины отмечают Андрей, Александр, Захар, Никифор, Макар, Поликарп, Петр, Савва, Сергей, Семен, Степан и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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Календарь религиозных праздников (688)


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