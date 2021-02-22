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Празднование Дня защитника Отечества в регионах России

День защитника Отечества 23 февраля: значение праздника в России

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
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Sputnik Грузия
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День защитника Отечества России – праздник доблести, чести, мужества и любви к родине отмечают в России 23 февраля

Праздник День защитника Отечества отмечают в России и в некоторых странах СНГ все те, кто связан с армией или военной службой.

Sputnik Грузия рассказывает про День защитника Отечества и о значении праздника в России.

День защитника Отечества

Праздник возник в России на заре советизации. Время было сложное – новое большевистское правительство, оказавшись на пороге гражданской войны и перед угрозой военной интервенции, задумалось о создания регулярной армии.

Подарок в коробке в праздничной упаковке
© CC0 / Pixabay
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Совнарком издал Декрет о создании рабоче-крестьянской Красной Армии в январе 1918 года, но днем ее рождения считается 23 февраля – день, когда началась запись добровольцев. Остановить германские войска, которые направлялись вглубь страны, новосозданной армии удалось под Нарвой и Псковом.

Праздник существующий более 100 лет не раз менял свое название – по началу он назывался День Красной Армии, а в 1946 году его переименовали в День Советской армии и Военно-морского флота.

Власти России, после распада Союза, праздник переименовали в День защитника Отечества, а с 2002 года он получил статус официального выходного дня.

Значение праздника в России

День защитника Отечества всегда имел большое значение для России – праздник объединяет в себе тех, чья деятельность связана с защитой Отечества.

С этим праздником в России, где профессия военного всегда считалась почетной и уважаемой,

Вид на старый Тбилиси - район Абанотубани, городская архитектура
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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связаны традиции Русской, Красной, Советской и Российской армии. Все те, кто носили военную форму, во все сложные времена для России, всегда помнили о своем долге и почетной обязанности – защищать государство, о том, что за ними стоит семья и вся страна.

В России трудно найти семью, где бы ни было героев, проливавших кровь за родину на полях сражений. История хранит множество примеров, когда армия отстаивала независимость России вместе со всем народом. Вспомнить, к примеру, можно народное ополчение, возглавляемое Мининым и Пожарским, освободившее от польской интервенции Москву, Отечественную войну 1812 года и так далее.

Россия только в XX веке пережила целую череду жестоких и опустошительных войн, жертвами которых стали миллионы людей. В России считают, что значение праздника сейчас еще больше возрастает и от тех, кто осуществляет свой долг по защите Отечества, требуется большой профессионализм и небывалая выдержка, которые помогают эффективно служить и выполнять свою работу.

Традиции праздника

После Великой отечественной войны в День защитника Отечества чествовали всех военных – в то время к ним относился почти каждый гражданин необъятной страны. Со временем, с праздником стали поздравлять всех мужчин, даже тех, кто никогда не служил в армии.

Подарки для мужчин
© CC0 / Pixabay
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По традиции 23 февраля поздравляют мужчин всех возрастов и профессий, в том числе и юношей, которым предстоит защищать Родину в будущем.

Чествуют в День защитника Отечества и женщин, которые, рискуя собственной жизнью, защищают соотечественников от различных опасностей и катаклизмов.

Поздравляют также служащих Вооруженных сил России и ветеранов Великой отечественной войны и других боевых действий.

В городах-героях 23 февраля возлагают цветы к памятникам воинов, проводят концерты, а вечером небо озаряют праздничные салюты.

Материал подготовлен на основе открытых источников



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