Биографии членов нового Кабинета министров Грузии

В нынешнем Кабмине два новых лица – министр обороны, а также министр регионального развития и инфраструктуры

Парламент Грузии 89 голосами "за" и двумя голосами "против" выразил доверие обновленному кабинету министров во главе с Ираклием Гарибашвили.

Sрutnik Грузия предлагает биографии членов нового правительства страны

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури

Гомелаури родился 24 декабря 1975 года. Он окончил Государственную академию физического воспитания и спорта Грузии.

В 1994 - 2003 годах работал в Специальной службе государственной охраны. Последующие десять лет работал в Департаменте охранной полиции МВД Грузии.

С марта 2013 по декабрь 2014 был заместителем министра внутренних дел Грузии. После его повысили до первого заместителя, а затем и вовсе - главы МВД Грузии.

В 2015 году был назначен главой Службы государственной безопасности Грузии

В 2019 году Гомелаури присвоено высшее специальное звание "генерал-лейтенанта государственной безопасности".

Владеет английским и русским языками. Женат, имеет двух детей.

Министр экономики и устойчивого развития – Натия Турнава

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB Министр экономики Грузии Натия Турнава

Натия Турнава родилась 19 октября 1968 года.

В 1990 году окончила факультет экономики Тбилисского государственного Университета имени И. Джавахишвили, а в 1994 году получила степень кандидата экономических наук.

В 2005-2006 годах прошла разные учебные курсы в Школе управления им. Джона Кеннеди Гарвардского Университета. А в 2014 году окончила Камбрийский Университет в Великобритании, получила степень магистра бизнес администрирования.

В 1994-1996 годах Турнава работала в Институте политологии Грузии на позиции ведущего научного сотрудника, а также читала лекции в разных дисциплинах экономики в Высшей школе Грузии.

В 1997-2000 годах была государственным советником в правительстве Грузии, заместителем начальника отдела финансово-бюджетной политики экономической службы, заместителем начальника экономической службы, исполняющим обязанности парламентского секретаря президента.

В 1998-2000 годах была членом сакребуло Тбилиси (горсовета), заместителем председателя финансово-бюджетной комиссии.

В 2000-2005 годах Турнава занимала пост первого заместителя министра экономики Грузии.

В мае 2005 года была назначена заместителем секретаря Совета безопасности при президенте Грузии.

С сентября 2005 по ноябрь 2006 занимала должность первого заместителя министра экономики Грузии.

В 2006-2013 годах была членом совета директоров ООО "Индустриальная группа Грузии", генеральным директором ООО "Международная энергетическая корпорация Грузии", председателем Совета директоров.

С августа 2013 по сентябрь 2018 года Турнава была заместителем исполняющего директора государственного "Партнерского фонда Грузии".

С сентября 2018 по апрель 2019 год занимала пост заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии.

В апреле 2019 года была назначена министром экономики и устойчивого развития Грузии.

Турнава является автором до 40 научных работ, статей, и монографий. Помимо этого, она соавтор двух книг.

Владеет русским и английским языками.

Замужем, есть один ребенок.

Министр иностранных дел Грузии – Давид Залкалиани

Залкалиани родился 27 февраля 1968 года в Тбилиси. Окончил факультет международного права Тбилисского государственного университета.

Карьеру начал в 1992 году в МИД Грузии. Долгие годы работал на высоких должностях в дипломатических представительствах Грузии в Австрии и США.

В его послужном списке значатся должности чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Узбекистане, Таджикистане и Беларуси.

Затем Залкалиани вернулся на работу в МИД Грузии, возглавив департамент по глобальным отношениям.

В 2012 году, с приходом к власти коалиции "Грузинская мечта" во главе с Бидзиной Иванишвили, дипломата назначили заместителем главы МИД Грузии. Через шесть лет ему доверили кресло самого министра.

Владеет английским, немецким и русским языками. Женат, имеет двух дочерей.

Министр финансов Грузии Иване Мачавариани

photo: Ministry of Finance of Georgia / FB Министр финансов Грузии Иване Мачавариани

Иване Мачавариани родился 11 февраля 1974 года в Тбилиси.

В 1996 году окончил Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили по специальности экономика производства и управление. В 1997 году прошел курс международных стандартов бухгалтерии, а в 2009 году окончил учебную программу по финансов и тренинги, связанные с телекоммуникациями.

В 1997-2018 годах был специалистом финансового отделения компании Geocell, менеджером департамента финансового планирования и международных счетов, финансовым директором и коммерческим директором компании.

В 2010-2011 годах был членом команды по разработке стратегии мобильной адаптации для операций TeliaSonera Eurasian (Грузия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Непал и Молдова).

В 2012-2015 годах принимал участие в коммерческих и технологических исследованиях с разными консультационными компаниями (McKinsey, Accenture, Informa Telecoms, Delta Partners).

В июле 2018 года был назначен на пост министра финансов Грузии.

Владеет русским и английским языками.

Женат, имеет двоих детей.

Министр образования, науки, культуры и спорта Михаила Чхенкели

photo: Government of Georgia / FB Министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели

Михаил Чхенкели родился 1 апреля 1968 года в Тбилиси.

Чхенкели успешно окончил механико-математический факультет ТГУ, был стипендиатом академика Николоза Мусхелишвили. Докторантуру Чхенкели окончил в США в Пенсильванском университете, именно там ему присвоили степень доктора математических наук.

В течение 20 лет он преподавал в ведущих университетах Америки, получил множество наград за педагогическую и научную деятельность, в том числе и "профессорский Оскар", а также девять наград за лучшее преподавание.

Во время своей деятельности в университетах Америки Чхенкели был председателем комитета компьютинга департамента математики.

Помимо этого, Чхенкели являлся членом жюри научных конференций студентов Математического общества Америки, организатором математических олимпиад и научно-исследовательских конференций, советником компании Cengage Learning, помогающей студентам сделать

учебу более увлекательной, а также членом комитета престижной студенческой премии Барри Голдуотера.

Чхенкели принимает участие в международных научных конференциях, в том числе и Математического общества, и Математической ассоциации Америки. Он продолжает читать лекции в США, имеет тесную профессиональную связь с профессорами Гарвардского, Принстонского, Пенсильванского, Йельского, Колумбийского, Чикагского, Нью-Йоркского университетов, а также с учеными из университетов Брауна, Корнеля, Джона Хопкинса.

Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе

© Sputnik / Alex Shlamov Екатерина Тикарадзе

Екатерина Тикарадзе родилась 3 марта 1976 года.

В 1998 году окончила Тбилисский медицинский институт, а в 2005 году прошла курс по стоматологии общего профиля.

В 2007-2008 годах прошла полный курс челюстно-лицевой имплантации в Германии, а в 2015-2016 годах - курс по управлению больничного сектора в Германии.

В 2016-2019 годах училась в Австрии, в Университете Дуная Кремс, по направлению госпитального сектора экономики и управления менеджмента здравоохранения. Получила степень магистра менеджмента и бизнес-администрирования.

В 2006-2008 годах Тикарадзе была менеджером развития проекта Фонда "Стоматологи без границ" в городе Нюрнберг (Германия).

В 2008-2013 годах работала в швейцарской компании Medtrans консультантом развития госпитального и страхового сектора в третьих странах.

В 2009-2015 годах была хирургическим менеджером по концептуальным вопросам стоматологической клиники в грузинском городе Сачхере (регион Имерети).

В 2015-2016 годах Тикарадзе работала по направлению улучшения сектора здравоохранения в соответствии с европейскими стандартами в государственном "Партнерском фонде" и в амбулатории Georgia Healthcare Group PLC.

В 2015-2019 годах была генеральным директором АО "Поликлиническое объединение районной больницы Сачхере".

В июне 2019 года Тикарадзе заняла пост министра перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии

Владеет русским, английским и немецким языками.

Замужем, имеет двух детей.

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Леван Давиташвили

© Sputnik / Alexander Imedashvili Министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили

Леван Давиташвили родился 10 декабря 1978 года.

В 1999 году окончил экономический факультет Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили, в 2001 году - факультет экономики и бизнеса, а в 2002 году - Школу менеджмента в Милане (CESMA).

С 1997-1999 годах Давиташвили работал начальником департамента стандартов и регуляций страхования Службы надзора за государственным страхованием Грузии.

В 1999 году возглавлял департамент социальных выплат министерства доходов Грузии.

1999-2001 годах Давиташвили был главным консультантом Центра реструктуризации и помощи в управлении (CERMA).

В 2002-2007 годах занимал пост генерального менеджера винной компании ООО "Цинандлис дзвели марани" (Старый погреб Цинандали).

В 2007-2009 годах Давиташвили работал руководителем департамента маркетинга проектов сельского хозяйства в Международном агентстве развития США (USAID).

В 2009-2012 годах был менеджером по продажам и маркетингу ООО Schuchmann-Wines Georgia.

В 2012-2014 годах Давиташвили возглавлял Национальное агентство вина.

В 2014-2017 годах был заместителем министра сельского хозяйства Грузии, а после был назначен руководителем министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, которое образовалось по итогам слияния двух ведомств.

Владеет грузинским, английским, итальянским и русским языками. Имеет жену и двух детей.

Госминистр по примирению и гражданскому равноправию - Тея Ахвледиани

Office the State Minister of Georgia for Reconciliation and Civic Equality / FB Госминистр по примирению и гражданскому равноправию - Тея Ахвледиани

Тея Ахвледиани родилась 10 января 1975 года в Тбилиси.

В 1999 году окончила экономический факультет Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили. А степень магистра международной политики получила в Европейском центре стратегических исследований (CERIS) в Бельгии.

Ахвледиани с ноября 2008 – по март 2014 была директором департамента Евроинтеграции МИД Грузии. С 22 апреля 2014 года – по 1 июня 2019 была чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Эстонии. С 14 июня 2019 занимала должность заместителя главы Минздрава Грузии.

В 2019 году Ахвледиани была награждена государственной наградой Эстонии, орденом Креста первой степени "Терра Мариана". В 2018 году колледж обороны Балтии наградил ее медалью Medal of Merit Silver В 2011 году награждена Орденом Чести.

Владеет грузинским, английским, французским и русским языками. Воспитывает одного ребенка.

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе

photo: MRDI / FB Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе

Ираклий Карселадзе родился 28 февраля 1978 года в Кутаиси.

У Ираклия Карселадзе большой опыт работы как в государственных организациях, так и в частном секторе. В свое время он успел поработать в компании "Дипломат Джорджия", в АО "Лотерейная компания Грузии", в пивоваренной компании "Ломиси" и в компании принадлежащей основателю правящей партии Бидзине Иванишвили Cartu Group.

В 2012 году он работал главой административного департамента в канцелярии правительства.

После перешел на работу в Фонд развития туризма, так побывал главой Совета советников Фонда соинвестирования Грузии.

С апреля 2018 года Карселадзе был главой департамента автомобильных дорог и занимал пост первого заместителя министра инфраструктуры и регионального развития Грузии.

Владеет грузинским, английским, немецким и русским языками. Имеет жену и четырех детей.

Министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе

photo: Parliament of Georgia / FB Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе

Джуаншер Бурчуладзе родился 14 января 1978 года.

В 1998 году окончил финансово-банковский факультет Гуманитарно-технического университета.

У него также есть опыт работы в компании, принадлежащей основателю правящей партии Бидзине Иванишвили Cartu Ваnk.

Также кандидат на пост главы Минобороны успел поработать в Муниципальном фонде развития, посольстве Грузии в США и в Standart Bank.

Владеет грузинским, английским, немецким и русским языками. Имеет жену и четырех детей.

Владеет грузинским, английским, испанским и русским языками. Имеет жену и восьмерых детей.

Министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе

photo: Ministry of Justice / FB Министр Юстиции Гоча Лорткипанидзе

Гоча Лорткипанидзе родился 3 февраля 1964 года в Поти.

В 1995 году окончил Эвексский университет (Великобритания), учился магистратуре Гарвардской школе права (США), в докторантуре Фордамской школе права. В 2007-2010 гг был приглашенным исследователем Колумбийского университета, а затем адъюнкт-профессором этого же университета.

Лорткипанидзе в 2005-2009 гг. был советником премьер-министра по международному праву и иностранным делам, с 2013 года являлся заместителем министра юстиции.

С 24 декабря 2020 года является министром юстиции Грузии и вице-премьером. В декабре того же года Лорткипанидзе был избран судьей Международного уголовного суда.

Владеет грузинским, английским и русским языками. Есть жена и двое детей.