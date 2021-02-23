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Церковь Святой Троицы

Какой сегодня церковный праздник: 23 февраля 2021

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Календарь религиозных праздников (687)
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По православному церковному календарю 23 февраля 2021 отмечают день памяти cвятых Харалампия, Порфирия, Ваптоса, Еннафы, Валентины, Павлы, Анны, Прохора, Лонгина и других

По церковному календарю 23 февраля также чествуют икону Божьей Матери "Огневидная".

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 23 февраля поминают священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех жен-мучениц, пострадавших за веру во время правления императора Септимия Севера (193-211).

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© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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Харалампий – епископ фессалийского города Магнезии (северо-восточная область Греции), активно проповедовал христианскую веру. Правитель области Лукиан и военачальник Лукий, узнав об этом, приказали схватить проповедника и предать жестоким пыткам. Тело престарелого проповедника, по преданию ему было 113 лет, терзали железными крючьями, пока не содрали всю кожу с головы до ног.

Два воина – Порфирий и Ваптос, видя терпение и силу духа старца, открыто исповедали Христа, за что и были казнены тотчас же. Три женщины, присутствовавшие при пытках епископа, также стали прославлять Христа и были немедленно замучены.

Военачальник Лукий, разгневавшись, схватил орудия пыток и стал сам пытать священномученика, но внезапно у него отнялись руки, как отрубленные мечом. Правитель, подойдя к месту казни, плюнул cвятому в лицо, и в тот же миг его голова оказалась повернутой назад.

Лукий стал умолять о пощаде Харалампия, по молитве которого мучители исцелились. Множество свидетелей этого уверовали в Спасителя, в том числе и военачальник, который просил прощение у старца, припав к его ногам.

Верующие в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Верующие в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда

По приказу императора Септимия, священномученика потащили к нему, привязав веревку к бороде. Пытки старца возобновились с большей жестокостью, но по воле Божьей он оставался невредим. По молитве Харалампия стали происходить чудеса – воскрес юноша, исцелился бесноватый и народ массово уверовал в Христа, в том числе и дочь императора – Галина.

Святой, во время последней молитвы удостоился видеть Спасителя и по милости Божьей мирно скончался до казни. Произошло это в 202 году.

Еннафа, Валентина и Павла

По церковному календарю 23 февраля поминают дев-мучениц – Еннафу, Валентину и Павлу, пострадавших при императоре Максимиане II Галерии (305-311).

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Происходила Еннафа из города Газы (на юге Палестины), родом из Кесарии Палестинской была Валентина, а из окрестностей Кесарии – Павла.

Первой на суд к правителю Фирмилиану доставили Еннафу, мужественно объявившей себя христианкой. Деву били, а затем, прикрепив к столбу, стругали ее тело. Валентину, обвиненную в непочитании богов, привели в языческий храм для жертвоприношения. Смелая дева бросила камень на жертвенник и повернулась спиной к огню, пылавшему на нем. Валентину жестоко избили и приговорили к смерти вместе с Еннафой.

Последней перед палачами предстала Павла – дева все пытки перенесла с мужеством, а перед смертью возблагодарила Господа, укреплявшего ее в подвиге. Затем, поклонившись присутствовавшим христианам, преклонила голову под мечом. Произошло это в 308-м.

Анна Новгородская

По церковному календарю 23 февраля поминают Благоверную княгиню Анну Новгородскую, супругу великого князя Ярослава Мудрого.

Анна Новгородская (до крещения Ингигерда) – старшая дочь шведского короля Олофа Шетконунга (994-1022), вышла замуж за великого князя Киевского – Ярослава Мудрого (1019-1054).

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Православие Ингигерда приняла с именем Ирина. По историческим источникам, с ранних лет она путешествовала, хорошо владела оружием, участвовала в общественной жизни своей родины, принимала гостей – была особо умна, отважна, имела большое влияние на окружающих.

Став великой княгиней, она была верной помощницей и советчицей мужа в его делах. Великий князь часто бывал в далеких походах и поездках. В это время Ирина оставалась в Киеве и управляла делами.

Ирина стала матерью семерых сыновей и трех дочерей и дала своим детям истинно христианское воспитание. Они отличались трудолюбием, крепкой верой в Бога, ученостью и правдивостью. Сын Мстислав впоследствии стал великим князем Киевским, а дочери – королевами западноевропейских государств.

Добродетелью и благочестием Ирина прославилась уже при жизни. Овдовев, она ушла в монастырь, где приняв постриг с именем Анны, окончила свои дни в молитве. Великая княгиня скончалась в 1056 году. Это был первый постриг в великокняжеском доме.

Прохор Печерский

По церковному календарю 23 февраля поминают преподобного Прохора Печерского.

Прохор был родом из Смоленска. Постриг принял от игумена Иоанна (1089–1103) в Киево-Печерском монастыре. Это был великий подвижник, получил прозвище "лебедника", так как вместо хлеба употреблял лебеду. При этом печальным его никто не видел.

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Когда на Руси наступил голод, Прохор усердно собирал лебеду и готовил из нее свой "хлеб". Некоторые люди последовали его примеру, но пища у них получалась горькой. Прохор нуждающимся раздавал свой хлеб из лебеды, вкус которого был лучше пшеничного. При этом, хлеб был вкусным лишь тогда, когда брали его с благословения преподобного. Так слух о Прохоре разнесся повсюду.

Когда в Киеве народ страдал из-за отсутствия соли, преподобный раздавал нуждающимся золу, собранную в кельях, по молитвам которого она становилась чистой солью. Князь Святополк, по наущению продавцов соли, отобрал у Прохора его "запасы". Но убедившись, что это обыкновенная зола, приказал выбросить ее через три дня. А преподобный благословил людей брать из кучи, и зола вновь стала солью.

Чудо переродило жестокого князя. Он усердно молился и почитал преподобного Прохора. Князь, узнав о близкой кончине преподобного, оставив дружину, поспешил к нему. Получив благословение святого, он собственноручно отнес его тело в пещеру и возвратившись на войну, легко одержал победу над половцами, обратив их в бегство. Скончался преподобный в 1107 году. Его похоронили в Ближних пещерах.

Лонгин Коряжемский

По церковному календарю 23 февраля поминают преподобного Лонгина Коряжемского.

Первоначально будущий святой подвизался в обители преподобного Павла Обнорского, затем жил Сольвычегодском монастыре в Борисоглебске. Оттуда с другом Симоном поднялся к устью реки Коряжемки. Подвижники построили келью и часовню в глухой местности, в 10 верстах от Сольвычегодска.

Церковь Отец Креста. Изображение креста на стене церкви с распятым Иисусом Христом
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Церковь Отец Креста. Изображение креста на стене церкви с распятым Иисусом Христом

Когда к ним присоединились другие подвижники, они построили храм имени Святого Николая и в 1535-м устроили обитель, где преподобный Лонгин был игуменом. Колодец близ церкви выкопал преподобный. Святой скончался в 1540 году.

Икона Божией Матери "Огневидная"

По церковному календарю 23 февраля отмечают день почитания иконы Божьей Матери "Огневидная". Сведений о времени и месте явления образа Пресвятой Богородицы "Огневидная" не сохранилось.

На этой иконе Божья Матерь изображена одна – без младенца Иисуса. Лик Богородицы обращен в правую сторону. На Божьей Матери одежда красного цвета, что послужило поводом к названию иконы Огневидной.

Именины

По церковному календарю 23 февраля именины отмечают Анна, Галина, Аким, Анастасий, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Валериан, Геннадий, Григорий, Герман, Иван, Карп, Лука, Марк, Прохор, Петр, Пимен и Семен.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (687)
Теги:
Церковный праздник


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