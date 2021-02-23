Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури - биография

Министр внутренних дел Грузии занимает пост с 2019 года, имеет высшее специальное звание "генерал-лейтенанта государственной безопасности"

Гомелаури родился 24 декабря 1975 года. Он окончил Государственную академию физического воспитания и спорта Грузии.

В 1994 - 2003 годах работал в Специальной службе государственной охраны. Последующие десять лет работал в Департаменте охранной полиции МВД Грузии.

С марта 2013 по декабрь 2014 был заместителем министра внутренних дел Грузии. После его повысили до первого заместителя, а затем и вовсе - главы МВД Грузии.

В 2015 году был назначен главой Службы государственной безопасности Грузии.

В 2019 году Гомелаури присвоено высшее специальное звание "генерал-лейтенанта государственной безопасности".

Владеет английским и русским языками. Женат, имеет двух детей.