Министр экономики Грузии Натия Турнава - биография

Должность министра экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава занимает с апреля 2019 года

Натия Турнава родилась 19 октября 1968 года.

В 1990 году окончила факультет экономики Тбилисского государственного Университета имени И. Джавахишвили, а в 1994 году получила степень кандидата экономических наук.

В 2005-2006 годах прошла разные учебные курсы в Школе управления им. Джона Кеннеди Гарвардского Университета. А в 2014 году окончила Камбрийский Университет в Великобритании, получила степень магистра бизнес администрирования.

В 1994-1996 годах Турнава работала в Институте политологии Грузии на позиции ведущего научного сотрудника, а также читала лекции в разных дисциплинах экономики в Высшей школе Грузии.

В 1997-2000 годах была государственным советником в правительстве Грузии, заместителем начальника отдела финансово-бюджетной политики экономической службы, заместителем начальника экономической службы, исполняющим обязанности парламентского секретаря президента.

В 1998-2000 годах была членом сакребуло Тбилиси (горсовета), заместителем председателя финансово-бюджетной комиссии.

В 2000-2005 годах Турнава занимала пост первого заместителя министра экономики Грузии.

В мае 2005 года была назначена заместителем секретаря Совета безопасности при президенте Грузии.

С сентября 2005 по ноябрь 2006 занимала должность первого заместителя министра экономики Грузии.

В 2006-2013 годах была членом совета директоров ООО "Индустриальная группа Грузии", генеральным директором ООО "Международная энергетическая корпорация Грузии", председателем Совета директоров.

С августа 2013 по сентябрь 2018 года Турнава была заместителем исполняющего директора государственного "Партнерского фонда Грузии".

С сентября 2018 по апрель 2019 год занимала пост заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии.

В апреле 2019 года была назначена министром экономики и устойчивого развития Грузии.

Турнава является автором до 40 научных работ, статей, и монографий. Помимо этого, она соавтор двух книг.

Владеет русским и английским языками.

Замужем, есть один ребенок.