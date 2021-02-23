Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани - биография

Залкалиани родился 27 февраля 1968 года в Тбилиси. Окончил факультет международного права Тбилисского государственного университета.
Карьеру начал в 1992 году в МИД Грузии. Долгие годы работал на высоких должностях в дипломатических представительствах Грузии в Австрии и США.
В его послужном списке значатся должности чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Узбекистане, Таджикистане и Беларуси.
Затем Залкалиани вернулся на работу в МИД Грузии, возглавив департамент по глобальным отношениям.
В 2012 году, с приходом к власти коалиции "Грузинская мечта" во главе с Бидзиной Иванишвили, дипломата назначили заместителем главы МИД Грузии. Через шесть лет ему доверили кресло самого министра.
Владеет английским, немецким и русским языками. Женат, имеет двух дочерей.