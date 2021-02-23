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დავით ზალკალიანი

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани - биография

photo: MFA of Georgia / FB
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Темы:
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Кресло министра иностранных дел Грузии Залкалиани занимает с 2018 года, а до этого был заместителем главы ведомства

Залкалиани родился 27 февраля 1968 года в Тбилиси. Окончил факультет международного права Тбилисского государственного университета.

Карьеру начал в 1992 году в МИД Грузии. Долгие годы работал на высоких должностях в дипломатических представительствах Грузии в Австрии и США.

В его послужном списке значатся должности чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Узбекистане, Таджикистане и Беларуси.

Затем Залкалиани вернулся на работу в МИД Грузии, возглавив департамент по глобальным отношениям.

В 2012 году, с приходом к власти коалиции "Грузинская мечта" во главе с Бидзиной Иванишвили, дипломата назначили заместителем главы МИД Грузии. Через шесть лет ему доверили кресло самого министра.

Владеет английским, немецким и русским языками. Женат, имеет двух дочерей.

Темы:
Правительство Грузии (170)
Теги:
МИД Грузии, Давид Залкалиани, Правительство Грузии, Грузия


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