Министр финансов Грузии Иване Мачавариани - биография

До назначения на пост министра финансов Грузии Мачавариани работал в международных консультационных компаниях

Иване Мачавариани родился 11 февраля 1974 года в Тбилиси.

В 1996 году окончил Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили по специальности экономика производства и управление. В 1997 году прошел курс международных стандартов бухгалтерии, а в 2009 году окончил учебную программу по финансов и тренинги, связанные с телекоммуникациями.

В 1997-2018 годах был специалистом финансового отделения компании Geocell, менеджером департамента финансового планирования и международных счетов, финансовым директором и коммерческим директором компании.

В 2010-2011 годах был членом команды по разработке стратегии мобильной адаптации для операций TeliaSonera Eurasian (Грузия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Непал и Молдова).

В 2012-2015 годах принимал участие в коммерческих и технологических исследованиях с разными консультационными компаниями (McKinsey, Accenture, Informa Telecoms, Delta Partners).

В июле 2018 года был назначен на пост министра финансов Грузии.

Владеет русским и английским языками.

Женат, имеет двоих детей.