Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе - биография

В июне 2019 года Тикарадзе заняла пост министра перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии

Екатерина Тикарадзе родилась 3 марта 1976 года.

В 1998 году окончила Тбилисский медицинский институт, а в 2005 году прошла курс по стоматологии общего профиля.

В 2007-2008 годах прошла полный курс челюстно-лицевой имплантации в Германии, а в 2015-2016 годах - курс по управлению больничным сектором в Германии.

В 2016-2019 годах училась в Австрии, в Университете Дуная Кремс, по направлению госпитального сектора экономики и менеджмента здравоохранения. Получила степень магистра менеджмента и бизнес-администрирования.

В 2006-2008 годах Тикарадзе была менеджером развития проекта Фонда "Стоматологи без границ" в городе Нюрнберг (Германия).

В 2008-2013 годах работала в швейцарской компании Medtrans консультантом развития госпитального и страхового сектора в третьих странах.

В 2009-2015 годах была хирургическим менеджером по концептуальным вопросам стоматологической клиники в грузинском городе Сачхере (регион Имерети).

В 2015-2016 годах Тикарадзе работала по направлению улучшения сектора здравоохранения в соответствии с европейскими стандартами в государственном "Партнерском фонде" и в амбулатории Georgia Healthcare Group PLC.

В 2015-2019 годах была генеральным директором АО "Поликлиническое объединение районной больницы Сачхере".

В июне 2019 года Тикарадзе заняла пост министра перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии

Владеет русским, английским и немецким языками.

Замужем, имеет двух детей.