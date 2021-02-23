Министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили - биография

Давиташвили был назначен руководителем министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, которое образовалось по итогам слияния двух ведомств в

Леван Давиташвили родился 10 декабря 1978 года.

В 1999 году окончил экономический факультет Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили, в 2001 году - факультет экономики и бизнеса, а в 2002 году - Школу менеджмента в Милане (CESMA).

С 1997-1999 годах Давиташвили работал начальником департамента стандартов и регуляций страхования Службы надзора за государственным страхованием Грузии.

В 1999 году возглавлял департамент социальных выплат министерства доходов Грузии.

1999-2001 годах Давиташвили был главным консультантом Центра реструктуризации и помощи в управлении (CERMA).

В 2002-2007 годах занимал пост генерального менеджера винной компании ООО "Цинандлис дзвели марани" (Старый погреб Цинандали).

В 2007-2009 годах Давиташвили работал руководителем департамента маркетинга проектов сельского хозяйства в Международном агентстве развития США (USAID).

В 2009-2012 годах был менеджером по продажам и маркетингу ООО Schuchmann-Wines Georgia.

В 2012-2014 годах Давиташвили возглавлял Национальное агентство вина.

В 2014-2017 годах был заместителем министра сельского хозяйства Грузии, а после был назначен руководителем министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, которое образовалось по итогам слияния двух ведомств.

Владеет грузинским, английским, итальянским и русским языками. Имеет жену и двух детей