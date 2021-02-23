04:01 23 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0138
  • 100 RUB4.4335
  • USD3.3084
Поиск
Госминистр по примирению и гражданскому равноправию Тея Ахвледиани

Госминистр по примирению и гражданскому равноправию Тея Ахвледиани - биография

photo : Office the State Minister of Georgia for Reconciliation and Civic Equality / FB
Справки
Получить короткую ссылку
Темы:
Правительство Грузии (177)
5 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/16/250970441.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210223/250970917/Gosministr-po-primireniyu-i-grazhdanskomu-ravnopraviyu-Teya-Akhvlediani---biografiya.html

В 2018 году колледж обороны Балтии наградил Тею Ахвледиани медалью Medal of Merit Silver В 2011 году награждена Орденом Чести

Тея Ахвледиани родилась 10 января 1975 года в Тбилиси.

В 1999 году окончила экономический факультет Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили. А степень магистра международной политики получила в Европейском центре стратегических исследований (CERIS) в Бельгии.

Ахвледиани с ноября 2008 по март 2014 была директором департамента Евроинтеграции МИД Грузии. С 22 апреля 2014 года по 1 июня 2019 была чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Эстонии. С 14 июня 2019 занимала должность заместителя главы Минздрава Грузии.

В 2019 году Ахвледиани была награждена государственной наградой Эстонии, орденом Креста первой степени "Терра Мариана". В 2018 году колледж обороны Балтии наградил ее медалью Medal of Merit Silver В 2011 году награждена Орденом Чести.

Владеет грузинским, английским, французским и русским языками. Воспитывает одного ребенка.

Темы:
Правительство Грузии (177)
Теги:
Грузия, Правительство Грузии, Аппарат госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атолл Тупаи, напоминающий по форме сердце, снятый российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым с борта МКС
От Африки до Японии: космонавты публикуют удивительные виды с МКС - фото
Парламент Грузии утвердил новое правительство страны во главе с Гарибашвили - видео
Парламент Грузии утвердил новое правительство страны во главе с Гарибашвили - видео
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться