Госминистр по примирению и гражданскому равноправию Тея Ахвледиани - биография

В 2018 году колледж обороны Балтии наградил Тею Ахвледиани медалью Medal of Merit Silver В 2011 году награждена Орденом Чести

Тея Ахвледиани родилась 10 января 1975 года в Тбилиси.

В 1999 году окончила экономический факультет Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили. А степень магистра международной политики получила в Европейском центре стратегических исследований (CERIS) в Бельгии.

Ахвледиани с ноября 2008 по март 2014 была директором департамента Евроинтеграции МИД Грузии. С 22 апреля 2014 года по 1 июня 2019 была чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Эстонии. С 14 июня 2019 занимала должность заместителя главы Минздрава Грузии.

В 2019 году Ахвледиани была награждена государственной наградой Эстонии, орденом Креста первой степени "Терра Мариана". В 2018 году колледж обороны Балтии наградил ее медалью Medal of Merit Silver В 2011 году награждена Орденом Чести.

Владеет грузинским, английским, французским и русским языками. Воспитывает одного ребенка.