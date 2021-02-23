Министр регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе - биография

С апреля 2018 года Карселадзе занимал пост первого заместителя министра инфраструктуры и регионального развития Грузии

Ираклий Карселадзе родился 28 февраля 1978 года в Кутаиси.

У Ираклия Карселадзе большой опыт работы как в государственных организациях, так и в частном секторе. В свое время он успел поработать в компании "Дипломат Джорджия", в АО "Лотерейная компания Грузии", в пивоваренной компании "Ломиси" и в компании, принадлежащей основателю правящей партии Бидзине Иванишвили, Cartu Group.

В 2012 году он работал главой административного департамента в канцелярии правительства.

После перешел на работу в Фонд развития туризма, был главой Совета советников Фонда соинвестирования Грузии.

С апреля 2018 года Карселадзе был главой департамента автомобильных дорог и занимал пост первого заместителя министра инфраструктуры и регионального развития Грузии.

Владеет грузинским, английским, немецким и русским языками. Имеет жену и четырех детей.