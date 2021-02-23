Министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе - биография

В декабре 2020 года Лорткипанидзе был избран судьей Международного уголовного суда и стал министром юстиции страны

Гоча Лорткипанидзе родился 3 февраля 1964 года в Поти.

В 1995 году окончил Эвексский университет (Великобритания), учился в магистратуре Гарвардской школы права (США), в докторантуре Фордамской школе права. В 2007-2010 гг был приглашенным исследователем Колумбийского университета, а затем адъюнкт-профессором этого же университета.

Лорткипанидзе в 2005-2009 гг. был советником премьер-министра по международному праву и иностранным делам, с 2013 года являлся заместителем министра юстиции.

С 24 декабря 2020 года является министром юстиции Грузии и вице-премьером. В декабре того же года Лорткипанидзе был избран судьей Международного уголовного суда.

Владеет грузинским, английским и русским языками. Есть жена и двое детей.