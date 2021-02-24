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Храм Светицховели. Купол с крестом

Какой сегодня церковный праздник: 24 февраля 2021

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (687)
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По православному церковному календарю 24 февраля 2021 отмечают день памяти священномученика Власия, епископа Севастийского, cвятого благоверного князя Всеволода, преподобного Дмитрия Прилуцкого и праведной царицы Феодоры

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Епископ Севастийский

По церковному календарю 24 февраля поминают священномученика Власия, епископа Севастийского, известного своей праведной и благочестивой жизнью.

Святого Власия жители Севастии единодушно избрали епископом во время царствования жестоких гонителей христиан – императоров Диоклитиана (284-305) и Ликиния (307-324).

Епископ всячески укреплял свою паству, посещал заключенных и поддерживал мучеников. Многие скрывались в пустынных и уединенных местах от преследователей.

Репродукция иконы Святой Власий. XI век
© photo: Sputnik
Репродукция иконы "Святой Власий". XI век

Власий, удалившись на гору Аргеос, подвизался в пещере. Дикие звери приходили к нему и ждали кротко, пока cвятой окончит молитву и их благословит. Больных животных он исцелял, возлагая на них руки.

Об убежище епископа доложили правителю Агриколая и схватили по его приказу. По молитвам Власия за время его пребывания в темнице, пыток и суда над ним случилось много чудес и исцелений. Очевидцы уверовали во Христа, а некоторые разделили судьбу священномученика.

Перед смертью епископ Севастийский молился обо всем мире, особенно о тех, кто будет чтить его память. Произошло это около 316 года. Во время крестовых походов мощи священномученика Власия перенесли на Запад – их частицы хранятся во многих странах Европы.

Князь Всеволод Псковский

По церковному календарю 24 февраля поминают святого благоверного князя Всеволода, в Крещении Гавриила, внука Владимира Мономаха.

Родился он в Новгороде, где княжил его отец – благоверный князь Мстислав-Феодор Великий (1088-1093 и 1095-1117). В 1117-м великий князь Владимир Мономах дал Белгород Киевский в удел Мстиславу, а молодой Всеволод остался на Новгородском княжении наместником отца.

Свято-Троицкий собор с колокольней на территории Историко-архитектурного центра Псковского Крома
© photo: Sputnik / Vasily Batanov
Свято-Троицкий собор с колокольней на территории Историко-архитектурного центра Псковского Крома

Князь Всеволод сделал много хорошего для Новгорода – воздвиг множество храмов, даровал собору святой Софии и другим церквам льготные грамоты. Спасая людей от гибели в страшный голод, он истратил всю казну. Князь Всеволод был доблестным воином, но никогда не брался за меч ради власти и корысти.

Всеволод был арестован после неудачного военного похода на Суздаль в 1135-1136 году и изгнан новгородцами из города. В 1137-м князь занял Псковский княжеский престол.

Прокняжил Всеволод во Пскове только год. Он умер в 1138 году, прожив 46 лет. Мощи благоверного князя были положены в построенном им же Троицком соборе.

Димитрий Прилуцкий

По церковному календарю 24 февраля поминают преподобного Дмитрия Прилуцкого, чудотворца.

Родился будущий чудотворец в Переславле-Залесском в богатой купеческой семье. Приняв постриг в одном из Переславльских монастырей, Димитрий основал Никольский общежительный монастырь на берегу Плещеева озера и стал его игуменом.

Горельеф с храма Христа Спасителя. Посещение Дмитрием Донским Сергия Радонежского перед походом против татар.
© photo: Sputnik / Valery Shustrov
Горельеф с храма Христа Спасителя. Посещение Дмитрием Донским Сергия Радонежского перед походом против татар.

Впервые с преподобным Сергием Радонежским Димитрий встретился в 1354-м и с тех пор беседовал с ним неоднократно. Под влиянием Радонежского чудотворца он решил удалиться в уединенное место и отправился вместе с учеником Пахомием на север.

Пустынники построили храм Воскресения Христова в вологодских лесах, на реке Великой, в Авнежской округе и хотели заложить основание монастырю. Но местные жители боялись лишиться угодий, и они отправились дальше.

Преподобный Димитрий недалеко от Вологды в излучине реки в уединенном месте решил создать первый общежительный монастырь на русском севере. Помочь святому местные жители с радостью согласились. В 1371 году построили деревянный Спасский собор и начала собираться братия.

Углубленная молитва и строжайшее подвижничество сочетались у игумена с милосердием. Он принимал странников, кормил голодных и нищих, беседовал с нуждающимися в утешении, давал советы.

Преподобный Димитрий Прилуцкий. Икона XVII века
© photo: Sputnik / Yuri Kaver
Преподобный Димитрий Прилуцкий. Икона XVII века

Постоянной пищей преподобного была просфора с теплой водой, даже по праздникам вино и рыбу, разрешенные уставом, он не принимал. Постоянно носил один и тот же старый тулуп и ходил на общие работы с братией до глубокой старости.

Вклады в монастырь преподобный принимал с разбором, следя, чтобы благотворения обители не наносили ущерба ближним подававших. Скончался преподобный в глубокой старости в 1392 году. Чудеса от мощей Святого Димитрия начались в 1409-м, а в ХV веке почитание преподобного распространилось по всей Руси.

Праведная царица Феодора

По церковному календарю 24 февраля поминают праведную царицу Феодору.

Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба
© Sputnik / Alex Shlamov
Какого числа католическая и православная Пасха 2021: дата праздника

Царица Феодора – супруга греческого царя Феофила-иконоборца (829-842), тайно почитала святые иконы. После смерти мужа Феодора управляла государством вместо малолетнего сына Михаила. Она возвратила низложенного святого Патриарха Мефодия, восстановила иконопочитание и созвала Собор, на котором иконоборцев предали проклятию.

Праведная Феодора много сделала для святой церкви, в том числе воспитала в сыне Михаиле преданность Православию.

Феодора была отстранена от управления, когда Михаил вырос. Она мирно скончалась около 867 года, проведя восемь лет в обители святой Евфросинии в чтении Божественных книг и подвигах. Мощи ее в 1460-м турки отдали жителям города Корциры.

Именины

По церковному календарю 24 февраля именины отмечают Федор, Всеволод, Влас, Дмитрий, Гавриил и Захар.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (687)
Теги:
Религиозный праздник, Церковный праздник


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