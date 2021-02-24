Еврейский праздник Пурим 2021: история, традиции и обычаи

Пурим - самый веселый иудейский праздник, установленный в память о чудесном спасении евреев от истребления

По еврейскому календарю Пурим празднуют 14 числа месяца Адар – в 2021-м праздник выпадает на 26 марта, но, как и все иудейские торжества, начинают отмечать накануне с заходом солнца.

Пурим, который начали отмечать еще до нашей эры, не входит в число церковных праздников – это первое всенародное торжество, установленное постановлением мудрецов.

Название еврейский праздник получил от древнеперсидского слова "pur" - "жребий",

Sputnik Грузия рассказывает историю еврейского праздника Пурим, а также о его традициях и обычаях.

История еврейского праздника

Праздник появился более 2400 лет назад - история его возникновения подробно описана в одной из ветхозаветных книг – в "Книге Есфирь" или "Мегилат Эстер" (Свиток Эстер).

В те далекие времена правил персидской империей царь Ахашверош. Как повествует история, царь женился на красивой еврейке по имени Эстер (Есфирь), скрывшей от него свое происхождение.

Правой рукой правителя был визирь Аман, который путем интриг добился согласия царя на уничтожение в империи всего еврейского народа, так как был крайне недоволен тем, что еврей Мордехай - родственник и воспитатель царицы, спасший однажды жизнь Ахашверошу, отказывался, подобно другим, склоняться перед ним.

Коварный визирь осуществить задуманное планировал 14 числа месяца Адар. Когда Мордехай и царица узнали о грозящей беде, они собрали всех евреев и три дня вместе постились и молились.

Затем царица явилась без приглашения к Ахашверошу, нарушив тем самым придворный этикет и рискнув жизнью, рассказала супругу о своем происхождении и попросила пощадить свой народ.

Царь, узнав об интригах коварного визиря, разгневался и приказал его повесить на виселице, подготовленной для Мордехая.

В то время царские указы не отменялись, поэтому Ахашверош издал новый, позволяющий иудеям защитить себя и свое имущество от агрессии любыми средствами.

Как повествует "Книга Есфирь", евреи Персии сражались со своими врагами 12 и 13 Адара, а 14 числа - отпраздновали свою победу и избавление.

Традиции и обычаи

Празднику предшествует пост Эстер, установленный в память о посте, объявленном Мордехаем и царицей, после издания указа об уничтожении евреев.

Цель однодневного поста, как и всех других - проанализировав свою жизнь, раскаяться в своих проступках.

Еврейские мудрецы разделили праздник Пурим как бы на две части, поскольку "Книга Есфирь" повествует как о радости иудеев в связи с чудесным спасением, так и об их страхе и скорби в минуту великой опасности. Поэтому, 13 число месяца Адар – это день поста и молитв, а 14-е - пира и веселья.

Пурим, по обычаю, начинают праздновать с окончанием поста - это малый праздник, поэтому в этот день работать разрешено.

В праздник Пурим, по традиции, предписан веселый пир – в этот день запрещены траур и пост. Основной пир, по обычаю, начинается днем, после утреннего чтения "Книги Есфирь" и продолжают до ночи. На празднике, по традиции, должно быть много еды, вина и радости.

© photo: Sputnik / Руслан Кривобок Торжества, посвященные еврейскому празднику Пурим, прошли в Московском еврейском общинном центре

До начала веселого пира, по обычаю, раздают пожертвования и рассылают угощения.

В праздник Пурим, по традиции, подают сладкие треугольные пирожки. Пирожки называют "уши Амана" – их пекут с маком, вареньем, сухофруктами и орехами. Начинка пирожков напоминает об Эстер, которая ела только фрукты и орехи, поскольку дворцовая кухня не была кошерной.

В Пурим евреи могут употреблять крепкие напитки сверх меры. По обычаю, в праздник каждый должен так напиться, чтобы слова "проклят Аман" не отличать от слов "благословен Мордехай".

В Пурим, по традиции, устраивают театрализованные представления, костюмированные балы и маскарады и карнавальные шествия. В средние века во время таких представлений, по обычаю, сжигали чучело коварного Амана.

Самый яркий парад, по традиции, проходит В Тель-Авиве, где люди одеты в самые невообразимые костюмы веселятся под громкую музыку лучших ди-джеев.

В праздник Пурим мужчинам разрешается переодеваться в женское платье и наоборот, что обычно запрещено категорически.

По традиции, праздник в честь спасения всего еврейского рода от гибели принято отмечать шумно, поэтому все кричат, гремят и радуются.

Материал подготовлен на основе открытых источников