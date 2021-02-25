Лунный календарь стрижек и посадок: благоприятные дни в марте 2021

Лунный календарь активно используют в наши дни при выборе благоприятных дней для совершения сделок, крупных покупок, свадеб, посевных работ или просто стрижки

Лунный – один из древних календарей на Земле. В его основе лежит смена фаз Луны, влияющие в целом на все живое, а также торговлю, урожай и общее положение дел.

Помогая людям в планировании и организации жизни, лунный календарь стал со временем настоящим предсказателем.

Лунный календарь активно используют и в наши дни при выборе благоприятных дней для совершения сделок, крупных покупок, свадеб, посевных работ или просто стрижки.

Для тех, кто планирует изменить имидж или провести сельскохозяйственные работы по лунному календарю, Sputnik Грузия рассказывает какие дни благоприятны для стрижки и посадки в марте 2021 года.

Благоприятные дни для посадок

Природа в последний месяц зимы начинает готовиться к весне, а люди – к посадочным работам. Опытные огородники определяют сроки для посадки по лунному календарю и по погоде, поскольку, чтобы рассада была крепкой, а урожай – богатым, посадить ту или иную культуру нужно своевременно, соблюдая в дальнейшем все необходимые агротехнические мероприятия.

Самые неблагоприятные дни по лунному календарю для огородника – новолуние и период полнолуния. Огородник, выбрав благоприятные дни, сможет избавить растения от всех опасностей, а также обрести гармонию со своим огородом, сохранив настрой и положительные силы.

Благоприятные дни для посадки баклажанов, огурцов, томатов, перцев и разной зелени – 3, 4, 17, 18, 22, 23, 30, 31 марта, а чеснока – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 30, 31 марта.

Посадка корнеплодов и капусты по лунному календарю благоприятна 1, 2, 3, 4, 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31 марта.

Благоприятные дни для однолетних цветов – 3, 4, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 30, 31 марта, двулетних и многолетних цветов – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31 марта, а луковичных и клубневых цветов – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31 марта.

Неблагоприятные дни для посадки – 12, 13, 14, 28 марта.

Начинающим огородникам определить благоприятные дни для посадок той или иной культуры сложно. Задачу поможет облегчить простое правило – сажать "вершки" на рассаду нужно на растущую Луну, а "корешки" – на убывающую.

Лунный посевной календарь в полнолуние советует огородникам избавляться от сорняков и вредителей, а также делать прополку и бороться с заболеваниями растений. А вот в дни новолуния лучше вообще ничего не делать и просто отдохнуть. Новолунием в садоводческой практике считаются три дня – день до наступления, сам день и день после него.

На убывающую Луну по лунному посевному календарю огородники занимаются обрезкой, подкормкой и поливом, а на растущую – рыхлением, обрезкой, поливом и посевом.

Благоприятные дни для стрижки

Украшением любой женщины являются красивые и длинные волосы. На качество и рост волос влияет движение Луны, и, придерживаясь простых рекомендаций лунного календаря стрижек в своей повседневной жизни, вы сможете правильно за ними ухаживать и своевременно питать.

По лунному календарю стрижек благоприятные дни для стрижки волос – 5, 7, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 29 марта.

Стрижка в благоприятные дни по лунному календарю, на растущую Луну, будет способствовать укреплению корней, улучшению их состояния и росту.

Стрижка на убывающую Луну в благоприятные дни по лунному календарю замедлит рост волос, но укрепит корни.

Нейтральные дни для стрижки – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 22, 26, 27, 28, 30.

По лунному календарю 9, 11, 12, 13, 31 лучше воздержаться от проведения экспериментов и стрижки.

Материал подготовлен на основе открытых источников