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Постные дни в марте 2021: что можно и нельзя есть по дням

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В марте начинается Великий пост – первый многодневный пост в году, который готовит христиан к Пасхе

Самый строгий и продолжительный пост в 2021 году продлится с 15 марта по 1 мая включительно.

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По церковному календарю, в году четыре многодневных и три однодневных поста, а также по средам и пятницам в течение всего года, кроме Святок и сплошных седмиц.

Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в марте, а также о том, что можно и нельзя есть по дням.

Постные дни в марте 2021

В первую неделю марта верующие будут поститься только в среду и пятницу – 3 и 5 числа. В среду постный день установлен как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.

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Во вторую неделю марта – с 8 по 14 число постных дней нет. За семь дней до Великого поста, по церковному календарю, отмечают Сырную седмицу (Масленицу), которая готовит православных к длительному посту – в этот период можно употреблять молочные продукты, но мясные есть уже нельзя.

Великий пост начинается 15 марта - в Чистый понедельник сразу после Прощеного Воскресенья - за семь недель до Пасхи. В 2021-м Светлое Воскресение Христово отпразднуют 2 мая.

Постные дни в марте выпадают на 3, 5, 15,16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 числа.

По строгости в православии различают пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с маслом (растительным); вкушение рыбы. Соблюдать в определенные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно с благословения священника.

Что можно и нельзя есть

В постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В марте в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.

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Во время Великого поста, по церковному уставу, нельзя также есть рыбу и рыбные продукты. Рыбу в постные дни в марте можно есть только 3 и 5 числа.

Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего они освобождаются от поста.

Материал подготовлен на основе открытых источников



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