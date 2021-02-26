Какая будет весна 2021: семь народных примет о ранней весне

Последний зимний месяц – самый холодный и ветреный, поэтому все с нетерпением ждут прихода весны, тепла и солнца

Настоящая весна начинается в день весеннего равноденствия, когда день сравняется по продолжительности с ночью – солнце в этот период перейдет в северное полушарие из южного, а вместе с ним и тепло. В 2021 году день весеннего равноденствия наступит 20 марта.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Цветы в парке

Погода весной бывает очень разнообразной – в это время она быстро меняется даже в течение одного дня. Впрочем, народные приметы помогут определить какая будет весна – ранней или поздней, какие сюрпризы она готовит – проливные дожди и цветные радуги, солнечные, теплые дни или холодные ветры.

Народные приметы о ранней весне

Народные приметы, предсказывающие погоду по природным явлениям, растениям и по поведению насекомых, птиц и зверей – прекрасных метеорологов, веками собирали и проверяли, чтобы своевременно провести сельскохозяйственные работы и получить богатый урожай.

С давних пор народные приметы помогают нам определить и какая будет весна, чтобы не надеяться только на прогнозы метеорологов.

Так, например, раннюю весну предсказывает прилет жаворонка. По приметам весна будет ранней и теплой, если грачи прямо летят на свои старые гнезда.

Если пчелы из ульев вылетели рано – эта примета, указывающая, что весна будет теплой и ранней.

Громкое пение птиц также указывает на раннюю весну. Холодной и дождливой будет весна, если на сухом дереве увидеть кукушку или дятла, а встреча с белым зайцем в лесу предвещает позднюю весну.

По приметам скоро потеплеет, если вороны и воробьи купаются ранней весной. Весна будет ранней и теплой, если часто и долго кукует кукушка. Облака плывут высоко и быстро в начале весны – примета, предвещающая теплую погоду.

Весна будет ранней, если перелетные птицы прилетели стаями. По приметам весна будет теплой и ранней, если березовую кору надрезать и из ранки сок потечет обильно.

Материал подготовлен на основе открытых источников