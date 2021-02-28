Какой сегодня церковный праздник: 28 февраля 2021

По православному церковному календарю, 28 февраля 2021 отмечают день памяти Святых Онисима, Пафнутия, Евфросинии, Евсевия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему упоминаются в церковном календаре.

По церковному календарю, 28 февраля чествуют Виленскую икону Божьей Матери.

Апостол от 70-ти

По церковному календарю, 28 февраля поминают Святого Онисима – апостола из числа 70-ти учеников Христа.

В молодости Онисим служил во Фригии (Малая Азия) – был рабом богатого и знатного христианина Филимона. Как-то Онисим, в чем-то провинившись перед своим господином и испугавшись наказания, бежал в Рим, но как беглый раб попал там в тюрьму.

В тюрьме Онисим встретился с апостолом Павлом, был просвещен им и принял Крещение. Онисим в тюрьме служил Святому Павлу как сын. Ученик Спасителя, лично знавший хозяина Онисима - Филимона, написал ему письмо, прося простить беглого раба и принять его уже как брата.

Филимон не только простил Онисима, но и даровал ему свободу. Онисим вернулся к первоверховному апостолу в Рим и впоследствии был рукоположен в епископа города Газы.

После смерти Святого Павла он проповедовал Евангелие во многих городах и странах - в Греции, Испании и Малой Азии. В пожилом возрасте апостол занял епископский престол в Ефесе, где многих язычников обратил ко Христу.

В царствование императора Траяна Святого Онисима схватили и привели на суд к епарху Тертиллу. Сначала его продержали 18 дней в темнице, затем сослали в город Путиолы. Через какое-то время епарх, убедившись, что узник не откажется от своей веры, приказал забить его камнями, а затем казнить. Святому отрубили голову примерно в 109 году.

Пафнутий и Евфросиния

По церковному календарю, 28 февраля поминают преподобных Пафнутия и Евфросинию, живших в V веке.

Родилась будущая Святая в богатой и знатной семье в Александрии. Мать Евфросинии рано умерла - единственную дочь воспитывал отец Пафнутий, благочестивый христианин. Духовным наставником Пафнутия был настоятель монастыря, которого он часто посещал.

Пафнутий, когда деве исполнилось 18 лет, направился к своему наставнику в обитель, чтобы получить благословение на предстоящий брак дочери. Но Евфросиния стремилась к другой жизни - приняв постриг от инока-странника, она хотела жить в уединении и молитве. Тайно покинув отчий дом, она поступила в мужскую обитель, опасаясь, что в женском отец ее обнаружит.

В монастыре, который Евфросиния посещала с отцом с детства, деву, переодетую в мужскую одежду и назвавшую себя евнухом Измарагдом, не узнали. Святая 38 лет провела в уединенной келье в трудах, посте и молитве и достигла высокого духовного совершенства.

Пафнутий, скорбящий о потере любимой дочери, находил духовное утешение у инока Измарагда, с которым не раз беседовал по совету настоятеля.

Преподобная перед кончиной открыла свою тайну отцу и попросила, чтобы к погребению ее тела никто, кроме него, не готовил. Пафнутий, похоронив дочь, роздал все свое имущество нищим и принял монашество - в келье Евфросинии он прожил десять лет, вплоть до своей кончины.

Евсевий пустынник

По церковному календарю, 28 февраля поминают преподобного Евсевия пустынника, жившего в IV веке.

Подвизался будущий Святой на горе близ селения Асиха в Сирии. Он вел суровую жизнь - всегда находился под открытым небом, перенося терпеливо зимний холод и летний зной. Преподобный питался моченым горохом и бобами, а одежду носил кожаную.

Когда к преподобному стало стекаться много народа, он пришел в ближний монастырь, устроил у монастырской стены небольшую ограду и в ней пребывал до смерти. Святой Евсевий дожил до глубокой старости - скончался после 400 года в возрасте 90 лет.

Виленская икона Божьей Матери

По церковному календарю, 28 февраля празднуют день перенесения Виленской иконы Божьей Матери в Вильно.

Виленскую икону Божьей Матери, по преданию, написал Святой евангелист Лука. Долгое время икона Божьей Матери была родовой святыней греческих императоров в Константинополе.

Икону в 1472 году перенесла в Москву София Палеолог - супруга великого князя Московского Иоанна III (1462-1505). Этой иконой Иоанн III в 1495-м благословил свою дочь Елену при выдаче ее замуж за Литовского короля Александра.

Виленскую икону Божьей Матери позже поставили в Предтеченском храме, в котором была погребена княгиня Елена. Впоследствии ее перенесли в Виленский Свято-Троицкий монастырь.

Именины

По церковному календарю, 28 февраля именины отмечают Евфросиния, София, Анисим, Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Никон, Николай, Пафнутий, Семен и Петр.

Материал подготовлен на основе открытых источников