Начало весны 1 марта 2021: приметы и традиции

Весну в древности считали символом обновления и возрождения природы, приход которой сопровождался всеобщей радостью и народным гуляньем

После принятия христианства традиция празднования начала весны во многих странах сохранилась, в том числе в Болгарии, Румынии, России, Молдавии и Белоруссии.

Sputnik Грузия рассказывает, как разные народы праздновали начало весны, о традициях и приметах народного праздника.

Предания о начале весны

С началом весны связывают множество красивых преданий, которые разные народы рассказывают по-своему. Одна из них повествует, что Солнце спустилось на землю в образе прекрасной девушки, чтобы встретить весну. Но злобный Змей ее выкрал и запер в своем дворце.

Солнце погасло, и весь мир провалился в мрак и утонул в печали. Один храбрый юноша отправился на поиски Солнца. Через год он нашел дворец Змея и вызвал его на бой. Битва продолжалась долго, но юноша в конце концов победил Змея. Победитель освободил Солнце, и оно осветило весь мир.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Цветущая сирень возле рапсовых полей в Краснодарском крае

Наступила весна, но отважный юноша это не увидел — он умер от ран, полученных во время битвы со Змеем. А на месте, где пролилась его кровь, выросли подснежники - вестники весны.

По другому преданию, красавица Весна вышла на опушку леса в первый день марта, огляделась и увидела в зарослях терновника подснежник, пробившийся из-под снега. Она решила помочь маленькому цветочку и стала расчищать вокруг него снег.

Увидев это, Зима очень рассердилась и отправила морозный ветер со снегом уничтожить слабый цветок. Под порывами ветра цветочек поник. Весна наклонилась, прикрыла слабый росток руками и укололась терновником. Капля горячей крови упала на цветок, и он ожил. Так победила Весна Зиму.

Традиции и обычаи

Праздник начала весны на Балканах называется Мартеница или Мэрцишор. Первого марта близким дарят специальный двухцветный красно-белый амулет, называемый "мартеница". Мартеницы, по традиции, повязывают для того, чтобы в течение года близкие и родные люди были здоровыми, счастливыми, а также защищенными от сглаза, порчи и злых духов.

В Болгарии друзья и коллеги, по традиции, 1 марта дарят друг другу небольшие бутоньерки в виде цветочков. Бутоньерки, которые называют мэрцишоры, обязательно составляют из белого и красного цвета. Их целый месяц носят на одежде, а 31 марта снимают и украшают ними деревья. Они считают, что тому, кто соблюдает этот ритуал, успех будет сопутствовать весь год.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Цветочная клумба

В Румынии сплетают два шнурочка с цветочками красного и белого цветов. Белый цвет символизирует чистоту и здоровье подснежника - первого весеннего цветка, а красный - любовь к красоте.

Приход весны в русской традиционной культуре с древних времен сопровождался весельем, народными гуляньями и всеобщей радостью.

Древние славяне особо почитали этот праздник - они считали, что вместе с зимними метелями и холодами уходят и все житейские проблемы, а их место занимают радость, достаток и удача.

Первое марта у древних славян считался началом года – в праздник прославляли древнего бога солнечного света и плодородия Ярилы. Традиции празднования соблюдали и после принятия христианства. В этот день нельзя было работать и совершать дела по дому. Люди старались праздник провести весело и беззаботно.

Приметы

С началом весны связано множество народных примет. Беременные женщины обязательно старались посмотреть на восходящее солнце — в народе считали, что это дает силы выносить здоровое и крепкое дитя. Повитухи же 1 марта вносили полуденный снег в избу и обтирали им руки, чтобы им передалась весенняя чистота.

Матери, если ночью выпадал снег, посылали с утра детишек размести дорожку к колодцу, смести снег со ступенек крыльца — это приносило счастье в дом и здоровье детям.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili Дерево в цвету

По народным приметам можно было определить, каким будет предстоящее лето — дождливым или засушливым, насколько хорошим будет урожай, и когда пройдут последние заморозки.

Заморозки ожидаются, если в первый день весны потеплело, а если 1 марта идет снег – это примета указывающая, что будет хороший урожай.

Когда потеплеет, можно узнать и по снегу, если он еще не растаял. По приметам, нужно бросить веточку на снег, и если она провалится — скоро потеплеет, а если останется лежать на поверхности — холода еще долго не отступят.

По приметам, теплый, южный ветер 1 марта к дождливому лету, а северный, значит лето будет холодным. Густой туман в начале весны — к ненастному лету.

Паводок в первый день весны — примета, указывающая на нашествие насекомых и грызунов на поля.

В народе считали, что рыбакам никак нельзя пропустить начало весны, так как щука, плотва и лещ особенно хорошо клюют 1 марта.

Согласно преданию, 1 марта, повесился Иуда, который предал Иисуса Христа. Поэтому, по приметам, люди молились за близких людей, чтобы в роду не было самоубийц.

Материал подготовлен на основе открытых источников