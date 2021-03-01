Какой сегодня церковный праздник: 1 марта 2021

По православному церковному календарю 1 марта 2021 отмечают день памяти cвятых Феодора, Мариамны, Ермогена и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Великомученик Феодор

По церковному календарю 1 марта поминают великомученика Феодора Тирона, жившего в Понтийском государстве в III и IV веках.

Будущий cвятой был римским воином и служил на востоке Малой Азии. Как-то начальник полка узнал, что Феодор христианин приказал ему принести жертву языческим идолам.

За отказ Феодор был подвергнут жестоким мучениям и брошен в темницу, где во время молитвы ему явился Господь. Через некоторое время Феодора вновь подвергли пыткам, но видя непреклонность мученика, правитель приговорил его к сожжению.

Феодор бесстрашно взошел на костер и с молитвой предал душу Богу. Произошло это примерно в 305 году.

Император Юлиан Отступник (361-363), желая осквернить христианский Великий пост, через 50 лет после кончины святого Феодора приказал градоначальнику Константинополя каждый день тайно кропить кровью идольских жертв продукты, продаваемые на рынках, в течение первой недели поста.

Святой Феодор, явившись во сне Константинопольскому архиепископу Евдоксию, велел предупредить христиан, чтобы они не покупали на рынках оскверненные припасы, а в пищу употребляли только коливо (кутью) – вареную пшеницу с медом.

В память об этом событии православная церковь по сей день ежегодно отмечает в первую субботу Великого поста память великомученика Феодора Тирона.

Праведная Мариамна

По церковному календарю 1 марта поминают праведную Мариамну, сестру святого Филипа – апостола из числа 12 учеников Христа.

Дав обет девства, она стала спутницей своего брата и апостола Варфоломея, помогая им в их апостольских трудах. По рассказу церковного историка Никифора Каллиста, апостолов и Мариамну схватили во фригийском городе Иераполе, где они успешно проповедовали.

Апостола Филиппа казнили, повесив на кресте, а святую Мариамну и апостола Варфоломея освободили. Святой Варфоломей отправился проповедовать Евангелие в Индию, а праведная Мариамна проповедовала в Ликаонии (Малая Азия), где мирно и скончалась.

Чудотворец

По церковному календарю 2 марта поминают священномученика Ермогена, патриарха Московского и всeя Руси, чудотворца.

Родился будущий святой в семье донских казаков примерно в 1530-м. По свидетельству самого Патриарха, он был священником в городе Казани при церкви Святого Николая.

Будучи пресвитером, он стал свидетелем чудесного явления в Казани иконы Божьей Матери в 1579 году. Он первым поднял святыню с земли, показал ее собравшимся и затем с крестным ходом перенес чудотворный образ в Никольский храм.

Монашеский постриг с именем Ермоген он принял в 1582-м и был архимандридом Казанского Спасо-Преображенской обители. Через семь лет был рукоположен в епископы и стал первым митрополитом Казанским.

Святитель, обладая незаурядным литературным дарованием, сам составил в 1594 году сказание о явлении чудотворной иконы и чудесах, совершившихся от нее.

За выдающиеся архипастырские качества митрополита Ермогена собором святителей возвели на Патриарший престол в Московском Успенском соборе 3 июля 1606 года.

Деятельность Патриарха Ермогена совпала с трудным периодом для Русского государства – нашествием самозванца Лжедимитрия и польского короля Сигизмунда III.

Первосвятитель все свои силы посвятил служению церкви и Отечеству. С особенным вдохновением противостоял изменникам и врагам России, желавшим искоренить православие и поработить русский народ.

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Патриарх Ермоген рассылал грамоты по городам и селам, которые побуждали русский народ к освобождению Москвы от врагов и избранию законного русского царя.

Москвичи подняли восстание. В ответ поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле. Совместно с русскими изменниками они заключили под стражу Патриарха Ермогена в Чудовом монастыре.

Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к Патриарху послов с требованием, чтобы он приказал ополченцам отойти от города, угрожая ему смертной казнью. На что святитель твердо отвечал, что боится лишь одного Бога.

Из заточения священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей. Он умер от голодной смерти в 1612-м, более девяти месяцев проведя в тяжком заточении.

Освобождение России, за которое с таким мужеством стоял святитель Ермоген, успешно завершилось. Тело священномученика погребли в Чудовом монастыре, а в 1654 году перенесли в московский Успенский собор.

Именины

По церковному календарю 1 марта именины отмечают Мария, Николай, Михаил, Порфирий, Павел, Роман, Феодосий и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников