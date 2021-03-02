День матери в Грузии 2021: история и традиции праздника

В Грузии 3 марта празднуют День матери – самый светлый, ласковый и нежный праздник, к которому никто не остается равнодушным

День матери – это еще один повод поблагодарить самого родного человека на всей планете за ту любовь, заботу, ласку и все бескорыстные жертвы ради блага своих детей.

Именно матерям обязаны мы жизнью, семейным уютом, всем тем хорошим, что в нас есть.

Sputnik Грузия рассказывает, когда возник День матери, а также об истории и традициях праздника в Грузии.

Когда возник День матери

История праздника, посвященного женщине-матери, насчитывает не одно тысячелетие – его отмечают с античных времен. Так, древние греки поклонялись богине Земли Гее, римляне восхваляли мать своих богов - Кибелу, а древние кельты преклонялись перед богиней Бриджит.

В Англии так называемое "Материнское воскресенье" отмечали с XVII века. В те далекие времена детям, работающим вдали от дома, один раз в год разрешалось посетить родной дом. С годами праздник приобрел иное значение — вместо матерей стали чествовать "Мать-Церковь", и праздник отчасти стал церковным.

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День матери в США учредили в начале XX века благодаря учительнице из штата Графтон в Западной Вирджинии. Энн Джарвис организовала торжественную церемонию в память о своей покойной матери в мае 1907 года. Праздник через три года в штате Вирджиния начали отмечать официально, а в 1914-м второе воскресенье мая объявили в США национальным праздником матерей.

Во второе воскресенье мая День матери празднуют еще двадцать шесть государств, в более 30 стран отмечают День матери в другие числа.

Свою историю и традиции День матери имеет в каждой стране - лишь одно объединяет праздник — женщину, мать почитают всюду. Самого главного человека в жизни практически повсюду поздравляют одинаково — стихами, открытками и подарками.

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Маму порадует любой знак внимания – можно подарить цветы, сладости, приятные мелочи, неожиданные сюрпризы и, конечно же, жаркие объятия и горячие поцелуи, но самое главное выразить свою любовь и благодарность самому дорогому человеку.

Сколько бы вам ни было лет, мать всегда нужна вам, особенно ее ласка, тепло и поддержка.

История праздника

В Грузии праздник учредили 30 лет назад, по инициативе первого президента страны Звиада Гамсахурдия – 3 марта в стране является официальным выходным. Фактически новый праздник заменил Международный женский день 8 Марта, который был упразднен после развала СССР, как и большинство других советских праздников.

Восьмое марта через 10 лет вновь получил статус праздника – его восстановили при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе в 2002-м, по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя парламента.

С тех пор, женщинам и матерям в Грузии посвящены два праздника — 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными. Нужно отметить, что после отмены в Грузии 23 февраля, в который по традиции поздравляли всех мужчин, ни одного "мужского" праздника в грузинском календаре не появилось.

Традиции Дня матери

К матерям в Грузии относятся с большим почтением - культ женщины-матери в стране существует с древних времен, что подтверждается и грузинским языком. Например, в переводе с грузинского "дедамица" означает "мать-земля", а "дедабодзи" — основная опора кровли и так далее.

Образ женщины, которая отличается не только красотой, но и силой характера и твердостью воли, формировался в стране столетиями. Потому роль матери в семье и уважительного отношения к ней велика в Грузии.

В Грузии День матери —праздник семейный. Его цель особо отметить значение матери в нашей жизни, сохранить традиции бережного отношения к женщине и семейные устои.

В этот день дети независимо от возраста поздравляют своих матерей, склоняют перед ними головы в знак любви и благодарности, осознавая, что мама - самый главный человек в жизни.

В День матери, по традиции, в крупных городах Грузии проводятся различные мероприятия. Мамам в праздник посвящаются выставки, флешмобы, концерты и так далее. А заслуженным и многодетным матерям вручают награды и памятные дары.

Материал подготовлен на основе открытых источников