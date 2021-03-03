Какой сегодня церковный праздник: 3 марта 2021

По православному церковному календарю 3 марта 2021 отмечают день памяти cвятых Архиппа, Филимона, Апфии, Максима, Феодота, Исихия, Асклипиодоты, Равула, Феодора и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Архипп, Филимон и Апфия

По церковному календарю 3 марта поминают апостолов от 70-ти Архиппа и Филимонa и равноапостольную Апфию.

Филимон и его супруга Апфия жили в городе Колоссы во Фригии. Приняв Крещение от первоверховного апостола Павла, супруги посвятили себя служению больным и обездоленным. Они превратили свое жилище в дом молитвы, где собирались все верующие жители города и проводились богослужения.

Апостол Филимон, поставленный епископом города Газы, проповедовал Слово Божье по всей Фригии. Во время преследования христиан, при императоре Нероне (54-68), cвятые Филимон и Апфия, а также апостол Архипп - епископ города Колоссы, приняли мученическую смерть.

Разъяренная толпа во время языческого праздника ворвалась в христианский храм, во время богослужения. В страхе все разбежались, остались только Филимон, Архипп и Апфия.

Их схватили и повели на суд к градоначальнику. Святого Архиппа озверевшая толпа избила и изрезала ножами? и он скончался по дороге. А cвятых Филимона и Апфию, по приговору правителя, забили камнями.

Святые мученики

По церковному календарю 3 марта поминают мучеников Максима, Феодота, Исихия и Асклипиодоту, пострадавших за веру в Адрианополе, при императоре Максимиане (305-311).

Мучеников сначала подвергли жестоким пыткам, потом с надругательствами водили из города в город, и в конце казнили. Святую Асклипиодоту сначала избили, затем подвесили на дереве и бросали в нее камни. В конце ей отрубили голову.

Евгений и Макарий

По церковному календарю 3 марта поминают преподобных исповедников Евгения и Макария – пресвитеров Антиохийской церкви.

Преподобных Евгения и Макария за отказ участвовать в языческих оргиях привели на суд императора Юлиана Отступника (361-363). Пресвитеров, смело обличивших императора в отступничестве, подвергли жестоким пыткам, которые они переносили с духовной радостью и молитвой.

Затем преподобных в оковах отправили в ссылку в Оасим – оазис Аравийской пустыни. Пресвитеры хотели поселиться на горе, но местные жители предупредили их, что там в пещере обитает огромный змей.

По молитве cвятых молния ударила в пещеру и испепелила змея. Исповедники, оставшись в пещере, молились, чтобы умереть вместе. Их молитва была услышана. Они скончались одновременно в 363 году.

Равула

По церковному календарю 3 марта поминают преподобного Равула – великого молитвенника.

Родился будущий святой в сирийском городе Самосаты. Получив хорошее образование, он принял иночество и подвизался в пустынях и горах, подражая пророку Илии и Крестителю Господню Иоанну.

Впоследствии святой Равула долго жил в Финикии, где прославился благодатными духовными дарами. Император Зенон преподобному дал денежное пособие для устройства монастыря, возведенного при содействии Беритского епископа Иоанна. В окрестностях новой обители проживало много язычников, которые постепенно были обращены в христианство.

При преемнике Зенона – Анастасии (491-518), преподобный Равула пришел в Константинополь, и вновь получив средства от императора, построил в разных местах еще несколько монастырей. Один из них назвали именем святого подвижника.

Всю жизнь преподобный Равула провел в трудах. Он был кроток, милостив и благожелателен к людям. Святой дожил до 80 лет и скончался примерно в 530-м, после непродолжительной болезни.

Феодор Санаксарский

По церковному календарю 3 марта поминают преподобного Феодора Санаксарского.

Родился будущий святой в селе Бурнаково Романовского уезда Ярославской провинции в 1718 году. Юношу родители определили на воинскую службу – его ждало блестящее будущее в гвардейском Преображенском полку в Санкт-Петербурге.

В 20 лет поняв всю тщетность мирского счастья, он оставил столичную жизнь, избрав путь отшельника. В 1748-м принял монашеский постриг в Александро-Невской Лавре, с именем Феодор.

В 1762 году преподобный был рукоположен в иероманаха, по смирению он отказался от хиротонии, и стал настоятелем Санаксарской обители, которую возобновил на пожертвования.

Преподобный Феодор был твердым и строгим настоятелем. На богослужения в сутки посвящалось девять часов, а иногда и больше, пища в обители была самая грубая, на монастырские послушания выходили все, во главе с настоятелем.

По ложному доносу отца Феодора сослали в Соловецкий монастырь в 1774-м, где он прожил в строгом заключении девять лет, нуждаясь в самом необходимом, а также страдая от холода и сильного угара.

Получив свободу, он вернулся в Санаксарскую обитель, где после непродолжительной болезни скончался в 1791 году.

Именины

По церковному календарю 3 марта именины отмечают Архип, Богдан, Дмитрий, Макар, Евгений, Максим, Никита, Федор и Федот.

Материал подготовлен на основе открытых источников