Что принято дарить на 8 марта 2021: идеи подарков

Наступает Международный женский день 8 марта – главный праздник весны и хорошего настроения, который наполнен улыбками, цветами и конечно же подарками

Приближается 8 Марта – мужчины в первый весенний праздник обычно балуют любимых и близких женщин, даря им яркие, незабываемые эмоции.

Женщинам 8 Марта принято дарить цветы, необычные подарки и, конечно же, по-весеннему теплые пожелания – все то, что с нетерпением ждут все представительницы прекрасной половины человечества.

Выбрать подарок женщине независимо от статуса и возраста, а тем более несколько – дело нелегкое. Соответственно, каждый год в преддверии праздника мужчины ломают голову в поисках презента дорогим сердцу людям: маме, жене, дочке, коллегам и так далее.

Sputnik Грузия предлагает вам различные идеи подарков на 8 Марта, которые облегчат вам выбор.

Идеи подарков

Восьмого марта всем женщинам, независимо от возраста и статуса принято дарить цветы, посредством которых, как полагают древнекитайские философы, можно без слов выразить свои чувства. Поэтому цветы могут стать как самим подарком, так и дополнением к нему.

В праздник женщин особенно хочется порадовать маму. На 8 Марта маме, увлеченной каким-либо рукоделием, принято дарить материалы и инструменты для творчества. Маме по сердцу будет и практичный подарок, например, пароварка или мультиварка, а также теплый плед или махровый халат, так как они будут напоминать о вашей заботе.

Замечательная идея подарка на 8 Марта – это совместный фото- или видеоальбом с важными моментами из жизни, который она сохранит на долгую память. Подарить маме также можно украшения, косметику, сумку и так далее. Замечательной идеей подарка станет семейный поход на природу. Такой подарок долго будет согревать дорогому человеку душу.

Единственной и неповторимой

Восьмое марта не меньше Дня всех влюбленных пропитано романтикой. Женщины в первый весенний праздник ждут от мужчин не просто очередного подарка, а подтверждения их желанности и любви. Поэтому жене нужно подобрать подарок, который бы показал ваше нежное отношение, внимание и признательность.

Замечательная идея подарка для второй половинки – романтический ужин, который при желании и возможностях можно дополнить ювелирным украшением.

На 8 Марта принято дарить различные гаджеты, которые в 21 веке достойно конкурируют с драгоценностями. Поэтому отличной идеей подарка станут планшет, смартфон или электронная книга.

Достойные подарки также: изысканное женское белье, элегантный аксессуар, модные туфли и многое другое. А лучше подарить сертификат на поход в любимый магазин, где она сама выберет подарок. Можете порадовать любимую романтическим путешествием.

Любая женщина любит уют в доме, поэтому хорошая идея подарка на 8 Марта – ночник, создающий атмосферу покоя и умиротворение, аромалампа, снимающая напряжение, кресло-мешок, в котором уютно расположившись, можно почитать книжку, а также камин или миниатюрный водопад, просто радующие глаз.

Выбор велик, но у каждой женщины свои причуды, поэтому выбрать подарок нужно с учетом ее вкусов.

Что принято дарить дочке

Выбирая подарок дочке на 8 Марта, нужно учитывать ее возраст, характер и увлечения. Хорошая идея подарить мягкую игрушку, дизайнерскую куклу, домик и коляску для куклы, набор для рисования, набор резинок и заколок для волос или танцевальный коврик.

На 8 Марта дочкам принято дарить сумочку для разных женских принадлежностей, туалетный столик, мелки для волос, необходимые любительницам часто менять свой имидж, различные наборы для маникюра, лаков для ногтей, кистей для макияжа и красивых украшений.

Замечательная идея подарка – фотоаппарат мгновенной печати, меховые наушники, кошелек, мобильный телефон или красивый чехол для телефона, а также оригинальная визитница для пластиковых карточек, USB-флешка в красивом корпусе с камушками, мышка с узорами и так далее.

Не забудьте приложить к подарку коробку сладостей – их любят многие барышни, независимо от возраста.

© photo: Sputnik / Oleg Lastochkin Шоколадные конфеты

Что принято дарить коллегам

Сотрудницам, работающим в офисе принято на 8 Марта дарить ручки с калькулятором, лампы для подсветки клавиатуры, записные книжки, сувенирные настольные календари, USB-хабы в форме букетов цветов или красивые подставки для скрепок с магнитом.

Можно выбрать в подарок коллеге подставку для визиток, пресс-папье или многоразовую тетрадь, которую сколько угодно можно использовать для записей и экономить при этом бумагу.

Замечательной идеей подарка станет сертификат в магазин косметики, в салон красоты или на процедуры в СПА, как пожелание быть всегда красивыми. Также можно презентовать многочисленные гаджеты, дезинфицирующие и увлажняющие воздух в помещении или массажеры, помогающие размять уставшие мышцы шеи или рук.

Ну конечно же никто не отменял красивый букет и сладости – в праздник всем хочется забыть о диетах и побаловать себя вкусненьким.

Замечательных идей подарков много и список можно продолжать бесконечно. Нужно просто включить фантазию и сделать интересный выбор.

И помните, что дарить любовь и заботу самым нежным и замечательным созданиям на нашей планете, нужно круглый год, а не только 8 Марта!

Материал подготовлен на основе открытых источников