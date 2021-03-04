Вселенская родительская суббота 6 марта 2021: что нельзя делать

В мясопустную родительскую субботу проводят вселенские панихиды - в церквях возносят молитвы об отпущении грехов всем усопшим и даровании им вечной жизни

Вселенская родительская суббота, которую называют мясопустной, в 2021 году выпадает на 6 марта – православная церковь в этот день поминает всех умерших - от прародителя рода человеческого Адама до наших дней.

Мясопустная родительская суббота

Вселенскую мясопустную субботу православная церковь отмечает за неделю до начала Великого поста – в 2021-м самый продолжительный и строгий пост начнется 15 марта.

"Мясопустной" называют Вселенскую родительскую субботу, потому что "Мясопустной неделей" называется воскресенье, следующее за ней, так как в последний раз мясная пища перед Великим постом разрешена именно в этот день.

Вселенская родительская суббота - первая в году, когда в храмах особенно поминают усопших христиан. В церковном календаре семь родительских суббот, но особо среди них выделяют Вселенские - Мясопустную и Троицкую, которая в 2021-м выпадает на 19 июня.

Вселенская мясопустная родительская суббота - одна из самых старых. Она упоминается в V веке, хотя есть подтверждение и более раннего отмечания.

Суббота не случайно выбрана днем поминовения – воскресенье, которое следует после мясопустной субботы, посвящено напоминанию о Страшном суде. Страшный суд состоится над всеми людьми при втором пришествии Христа и определит вечную участь каждого.

Притчу о Страшном суде живых и мертвых вспоминают во время богослужения в Вселенскую мясопустную субботу, чтобы люди помнили, что придется ответить за совершенные грехи.

Во Вселенскую мясопустную субботу молятся особенно за тех, кто внезапно умер на чужбине - погиб во время стихийных бедствий, в море, в горах, в сражении, от голода или инфекционных болезней, кто не успел перед смертью покаяться, и над кем не совершали погребального обряда.

Поэтому Церковь, чтобы никто после смерти не лишился ее молитв, установила совершать общее, вселенское поминание и тем самым дает шанс каждому на спасение души.

Традиции поминания

В пятницу, накануне Вселенской субботы, в православных храмах служат великую панихиду "парастас". В субботу утром проводят заупокойную Божественную литургию, а после нее - общую панихиду.

По традиции, в Вселенскую субботу поминают и усопших родителей. Верующие подают священнослужителям записочки с именами умерших и молятся за упокой их душ в загробном мире.

Прихожане, по старой церковной традиции, приносят в храм вино и постные продукты, которые освящают во время службы и потом раздают всем желающим.

В мясопустную родительскую субботу, по обычаю, подают милостыню, с просьбой помолиться за усопших. После храма люди посещают кладбище и приводят в порядок могилки покойных родственников. Помолиться за умерших можно и дома, если по какой-либо причине не удалось посетить храм и кладбище.

Что можно и нельзя делать

В родительскую субботу нельзя делать тяжелую работу по дому. В такой день нужно отстоять службу в храме и помолиться за умерших, а затем организовать семейный поминальный обед.

Можно также сходить на кладбище, зажечь свечи и помолиться за умерших. Во Вселенскую родительскую субботу нельзя оставлять на могиле алкоголь и сигареты. Также нельзя, уходя говорить усопшему "до свиданья" - это плохая примета, указывающая, что живой сам может отправиться к покойнику в ближайшее время.

Нельзя в родительскую субботу поднимать с земли на кладбище оброненную вещь.

Также нельзя в родительскую субботу отказывать нуждающимся в милостыне.

В родительскую субботу нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. Нельзя во Вселенскую родительскую субботу ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать.

По приметам, во Вселенскую родительскую субботу нельзя убирать со стола после ужина и мыть посуду – в старину люди верили, что умершие родственники ночью придут покушать.

Материал подготовлен на основе открытых источников