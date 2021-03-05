Почему на Масленицу пекут блины и сжигают чучело? Традиции праздника

Приближается Масленица – самый вкусный и веселый народный праздник, который все любят и ждут с нетерпением

Масленица – славянский праздник, символизирующий проводы зимы и радостную встречу весны, дату празднования которого после принятия христианства привязали к православной Пасхе.

© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina Бакшевская Масленица

Праздновать Масленицу, которая длится неделю, начинают за семь дней до Великого поста. В 2021 году масленичная неделя стартует 8 марта и завершится 14 марта Прощеным воскресеньем.

Sputnik Грузия рассказывает, почему на Масленицу пекут блины и сжигают чучело, а также о других традициях славянского праздника.

Почему на Масленицу пекут блины?

Блины на Масленицу пекут с древних времен, но почему они стали символом славянского праздника – мало кто задумывался, несмотря на то, что абсолютно все следуют этой традиции.

© photo: Sputnik / Vitaly An'kov Празднование Масленицы

Блины на Масленицу получаются особенно вкусными – золотистые и круглые, они напоминают румяностью и формой Солнце. В древние времена блин считали жертвенным хлебом, поэтому славяне провожали зиму и встречали весну именно этим символом Солнца.

Славянские народы по традиции на Масленицу пекли блины из опары – дрожжевого теста. Опару подготавливали с множеством обрядов и заговоров, чтобы блины получились вкусными, а поедающие выпечку были здоровыми и счастливыми.

На Руси блины появились более тысячи лет назад. Блины пекли из пшеничной, гречневой, кукурузной и овсяной муки, а ели их со сметаной, маслом, вареньем, медом, икрой, рыбой и овощной начинкой, запивая вкусную выпечку сбитнем, горячим молоком или чаем.

По традиции первый выпеченный на Масленицу блин посвящали предкам. Его выкладывали на окно, крышу или могилу, или отдавали нищим.

Масленица считалась праздником изобилия перед началом самого строгого поста в году. Ведь блины не только вкусное, но и сытное блюдо. Ими можно накормить как семью, так и гостей, поэтому их пекут всю масленичную неделю. Кстати, собственный рецепт вкусных блинов каждая хозяйка имеет свой.

Почему на Масленицу сжигают чучело

Традиция сжигать на Масленицу чучело восходит к языческим временам. Оно символизировало проводы зимы и скорый приход весны, а процесс сопровождался всенародным весельем – песнями и танцами.

Кстати, от размеров и силы костра зависело, когда придет весна, а пепел потом развеивали по полям, чтобы урожай был богатый. Поэтому чучело на Масленицу делали из соломы и дерева, чтобы оно хорошо сгорало.

© Sputnik / Olga Kiknavelidze Горящее чучело на Масленицу

В костер бросали также сломанные вещи и старую непригодную одежду, потому что верили, что все это вернется к ним в обновленной форме.

По традиции чучело мастерят в первый день Масленицы, а устраивают проводы-похороны, то есть сжигают, в последний день масленичной недели – в Прощеное Воскресенье.

В Прощенное воскресенье парни, по обычаю, впрягались в сани, на которые водружали чучело, возили его по всей деревне в сопровождении деревенских жителей, а потом сжигали. После того, как чучело полностью сгорало, молодежь прыгала через догорающий костер.

FB / The theater studio "Zerkalo" and the Russian society of Georgia "Rodnik" Подготовка чучела к сожжению на празднике "Масленица" в городе Рустави

Чучело обычно мастерили в человеческий рост – повязывали на голову платок, а к руке прикрепляли или блин, или сковородку, на которой пекли всю неделю блины.

В некоторых уголках России была традиция мастерить домашнюю Масленицу. Она символизировала крепкое здоровье, достаток и благополучие. Небольшую куклу называли дочкой Масленицы или ее младшей сестрой. Ее не сжигали, а хранили на самом почетном месте в доме и считали сильным оберегом.

Другие традиции

К Масленице в языческие времена готовились заранее – весело и разгульно праздновали две недели. В наши дни народные гулянья на Масленицу сократились до семи дней.

В канун Масленицы, по традиции, устраивались игры. Юноши небольшими группами обходили деревни и собирали лапти, а затем поджидали на дороге возвращающихся с ярмарки с покупками и задавали вопрос: "Масленицу ли везешь?" Тем, кто отвечал: "Не везу", доставались тумаки лаптями.

На Масленицу угощение готовили богатое. Вместе с блинами на стол подавали оладьи, пироги с разными начинками: овощной, творожной, грибной и так далее.

Масленица сопровождалась всеобщим весельем. К славянскому празднику устраивали ледяные горки, с которых скатывались на санях, санках, бересте и любых других подручных средствах.

В деревнях на Масленицу катались на лошадях, запряженных в разукрашенные сани. Иногда организовывали целые санные поезда. Оглобля с закрепленным наверху колесом – символ Солнца, устанавливалась в передней части саней.

Во всех развлечениях и потехах участвовали ряженые и скоморохи. На Масленицу также устраивались кулачные бои, но основной традицией было – сжигать чучело.

С принятием христианства, Масленицу привязали к дате празднования православной Пасхи и внесли в славянский праздник некоторые коррективы. Несмотря на это, Масленица в церковном календаре не упоминается. По церковному календарю за неделю до Великого поста отмечают Сырную неделю.

В 2021 году Великий пост начинается 15 марта, а Сырную неделю отмечают 8-14 марта. Сырная неделя готовит православных к Великому Посту – верующим в эти дни можно есть молочные продукты, но мясные уже запрещаются.

Материал подготовлен на основе открытых источников