Какой сегодня церковный праздник: 6 марта 2021

По православному церковному календарю 6 марта 2021 отмечают день памяти cвятых Маврикия, Фотина, Феодора, Филиппа, Афанасия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 6 марта поминают мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других, пострадавших за веру при императоре Максимиане Галерии (305-311).

Маврикий был военачальником в городе Апамее Сирийской. Он тайно исповедовал христианство и в вере воспитал своего единственного сына Фотина.

Во времена преследования христиан Маврикия вместе с сыном и подчиненными ему воинами привели на суд. Максимиан дал шанс военачальнику и всем остальным отречься от веры, но христиане отказались принести жертву идолам.

После тщетных уговоров мучеников предали жестоким пыткам – били, терзали железными крючьями и жгли огнем. Чтобы сломить Маврикия, на его глазах сыну отрубили голову, но cвятой только возрадовался, что сын сподобился мученической кончины.

Затем всех мучеников отвели на болото и обмазав их тела медом, привязали к деревьям. В течение десяти дней их жалили насекомые, мучили голод и жажда, но они стойко переносили все страдания и молились. В конце им отрубили головы, а тела бросили без погребения. Христиане похоронили останки мучеников тайно ночью на месте их казни. Произошло это примерно в 305 году.

Афанасий исповедник

По церковному календарю 6 марта поминают преподобного Афанасия исповедника.

Будущий cвятой родился в богатой и благочестивой семье в Константинополе. С детства Афанасий мечтал посвятить себя всецело Богу и достигнув совершеннолетия, принял иноческий постриг в одной из Никомидийских обителей, под названием Павлопетрия (во имя Святых апостолов Петра и Павла).

В царствование иконоборца Льва Армянина (813-820) cвятого Афанасия за почитание икон подвергли пыткам. Он перенес изгнание и страдания. Афанасий исповедник мирно скончался в 821 году.

Обретение мощей мучеников

По церковному календарю 6 марта вспоминают обретение мощей святых мучеников в Евгении, которое произошло примерно в 395-423 году.

Останки святых мучеников во времена преследования христиан верующие обычно хоронили в недоступных местах. В Константинополе, недалеко от ворот и башни, которые назывались Евгениевыми, были похоронены множество христиан, имена которых церкви были неизвестны.

Мощи святых достали после того, как на этом месте стали происходить чудесные исцеления, и перенесли в храм. Клирику Николаю Каллиграфу было открыто, что среди найденных в Евгении мощей находятся мощи святого апостола от 70-ти Андроника и его помощницы Иунии.

Первоверховный апостол Павел упоминает их в одном из своих посланий. На месте обретения мощей святых мучеников в XII веке император Андроник построил великолепный храм.

Именины

По церковному календарю 6 марта именины отмечают Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья, Афанасий, Андрей, Вавила, Владимир, Виктор, Иосиф, Иван, Михаил, Николай, Степан, Сергей, Тит, Филипп и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников