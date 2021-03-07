Международный женский день 8 марта 2021: история и значение праздника

Международный женский день отмечают во всем мире 8 марта – в праздник, который возник 164 года назад как день борьбы женщин за свои права, сегодня все празднуют наступление весны

Дамы в Международный женский день с нетерпением ждут поздравлений и подарков, а мужчины оказывают любимым женщинам знаки внимания, превращаясь в галантных кавалеров.

Sputnik Грузия рассказывает историю праздника, а также о значении Международного женского дня.

История и значение праздника

Международный женский день, по неподтвержденным данным, связан с "маршем пустых кастрюль", который провели 8 марта 1857 года нью-йоркские текстильщицы.

Выйдя на улицы более полутора века назад, они требовали равных c мужчинами условий оплаты труда и сокращения рабочего дня.

Демонстранток тогда разогнала полиция. А через два года они смогли создать первый профсоюз для защиты своих интересов – это было большим достижением в те далекие времена.

Свои права нью-йоркские женщины вновь отстаивали через 51 год, но в этот раз они также требовали предоставить женщинам права голосовать. Более 15 тысяч женщин 8 марта 1908 года провели в Нью-Йорке демонстрацию под лозунгом "Хлеб и розы" – символ экономической безопасности и лучшего качества жизни.

А через два месяца Социалистическая партия Америки провозгласила Национальным женским днем последнее воскресенье февраля. Многолетняя борьба женщин оказалась плодотворной — в Австрии, Германии, Венгрии и Чехословакии они право голоса получили в 1918-м, а в США — в 1920-м.

Международный женский день учредили на форуме в Копенгагене в 1910-м по предложению немецкой коммунистки Клары Цеткин. На форуме женщин присутствовали более сотни активисток из разных стран мира.

Со следующего года в Международный женский день стали проводить митинги и шествия, чтобы обратить внимание общественности на проблемы женщин и устранить гендерное неравенство.

Устав ООН, подписанный в Сан-Франциско в 1945-м, стал первым международным соглашением, объявившем о равенстве мужчин и женщин. Восьмое марта официально праздником учредила ООН через 30 лет, а 1975-й объявила Международным годом женщин.

Международный женский день 8 Марта в СССР стал праздником и нерабочим днем с 1965 года. Праздник с годами потерял политический окрас и просто стал Международным женским днем — 8 Марта.

После развала СССР в Грузии Международный женский день 8 марта, как и многие другие советские праздники, упразднили.

Международному женскому дню вернули статус праздника и выходного дня в марте 2002 года при президентстве Эдуарда Шеварднадзе.

Парламент Грузии принял такое решение по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя законодательного органа страны.

Традиции разных стран

Восьмое Марта сегодня официально отмечают более чем в 40 странах мира – в большинстве из них этот день является выходным, а в некоторых - выходной только для женщин, как в Китае. И пока китаянки вместе с подругами ходят по магазинам и в кафе, мужчины после работы готовят им традиционную "Тыкву верности".

В каждой стране свои традиции празднования – где-то праздник отмечают более масштабно, а где-то — менее, но везде признают достижения женщин вне зависимости от национальных границ, языковых, этнических, культурных, экономических или политических различий.

В странах бывшего Союза Международный женский день отмечают почти повсюду, в том числе в Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и на Украине.

Март в США считается месяцем истории женщин – президент ежегодно выступает с заявлением, отдавая должное достижениям и вкладу американских женщин.

Восьмое Марта в Италии праздничный день, но не выходной. Итальянки в этот день устраивают девичники в клубах или на дискотеках. Мужские стрип-клубы в Риме в связи с Международным женским днем предлагают женщинам бесплатный вход.

Международный женский день не отмечают во Франции, хотя проводят 8 марта специальные благотворительные мероприятия. Французы собранные в этот день деньги перечисляют в фонд матерей-героинь, чтобы они смогли отправиться в отпуск.

В целом в Международный женский день проводят различные мероприятия, посвященные женщинам, в том числе выставки, флешмобы, концерты и так далее. Восьмого Марта всем женщинам дарят цветы и подарки, а выдающимся – памятные дары и награды. В 2021 году из-за пандемии коронавируса многие мероприятия пройдут в виртуальном режиме.

Традиций много, но самая главная из них — особенное внимание мужчин к женщинам.

Дорогие мужчины, балуйте своих женщин - дарите им цветы и подарки круглый год, и ваше внимание обязательно вернется вам сторицей!

Материал подготовлен на основе открытых источников