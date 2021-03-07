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Международный женский день 8 марта 2021: история и значение праздника

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210307/251094608/Mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-8-marta-2021-istoriya-i-znachenie-prazdnika.html

Международный женский день отмечают во всем мире 8 марта – в праздник, который возник 164 года назад как день борьбы женщин за свои права, сегодня все празднуют наступление весны

Дамы в Международный женский день с нетерпением ждут поздравлений и подарков, а мужчины оказывают любимым женщинам знаки внимания, превращаясь в галантных кавалеров.

Sputnik Грузия рассказывает историю праздника, а также о значении Международного женского дня.

История и значение праздника

Международный женский день, по неподтвержденным данным, связан с "маршем пустых кастрюль", который провели 8 марта 1857 года нью-йоркские текстильщицы.

Тюльпаны
© photo: Sputnik / Mikhail Mordasin
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Выйдя на улицы более полутора века назад, они требовали равных c мужчинами условий оплаты труда и сокращения рабочего дня.

Демонстранток тогда разогнала полиция. А через два года они смогли создать первый профсоюз для защиты своих интересов – это было большим достижением в те далекие времена.

Свои права нью-йоркские женщины вновь отстаивали через 51 год, но в этот раз они также требовали предоставить женщинам права голосовать. Более 15 тысяч женщин 8 марта 1908 года провели в Нью-Йорке демонстрацию под лозунгом "Хлеб и розы" – символ экономической безопасности и лучшего качества жизни.

А через два месяца Социалистическая партия Америки провозгласила Национальным женским днем последнее воскресенье февраля. Многолетняя борьба женщин оказалась плодотворной — в Австрии, Германии, Венгрии и Чехословакии они право голоса получили в 1918-м, а в США — в 1920-м.

Международный женский день учредили на форуме в Копенгагене в 1910-м по предложению немецкой коммунистки Клары Цеткин. На форуме женщин присутствовали более сотни активисток из разных стран мира.

Врач скорой помощи перед вакцинацией в Colombia Clinic в Боготе, Колумбия
© REUTERS / Luisa Gonzalez
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Со следующего года в Международный женский день стали проводить митинги и шествия, чтобы обратить внимание общественности на проблемы женщин и устранить гендерное неравенство.

Устав ООН, подписанный в Сан-Франциско в 1945-м, стал первым международным соглашением, объявившем о равенстве мужчин и женщин. Восьмое марта официально праздником учредила ООН через 30 лет, а 1975-й объявила Международным годом женщин.

Международный женский день 8 Марта в СССР стал праздником и нерабочим днем с 1965 года. Праздник с годами потерял политический окрас и просто стал Международным женским днем — 8 Марта.

После развала СССР в Грузии Международный женский день 8 марта, как и многие другие советские праздники, упразднили.

Международному женскому дню вернули статус праздника и выходного дня в марте 2002 года при президентстве Эдуарда Шеварднадзе.

Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе
© photo: Sputnik / Ekaterina Lyzova
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Парламент Грузии принял такое решение по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя законодательного органа страны.

Традиции разных стран

Восьмое Марта сегодня официально отмечают более чем в 40 странах мира – в большинстве из них этот день является выходным, а в некоторых - выходной только для женщин, как в Китае. И пока китаянки вместе с подругами ходят по магазинам и в кафе, мужчины после работы готовят им традиционную "Тыкву верности".

В каждой стране свои традиции празднования – где-то праздник отмечают более масштабно, а где-то — менее, но везде признают достижения женщин вне зависимости от национальных границ, языковых, этнических, культурных, экономических или политических различий.

В странах бывшего Союза Международный женский день отмечают почти повсюду, в том числе в Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и на Украине.

Март в США считается месяцем истории женщин – президент ежегодно выступает с заявлением, отдавая должное достижениям и вкладу американских женщин.

Цветочный рынок в столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Восьмое Марта в Италии праздничный день, но не выходной. Итальянки в этот день устраивают девичники в клубах или на дискотеках. Мужские стрип-клубы в Риме в связи с Международным женским днем предлагают женщинам бесплатный вход.

Международный женский день не отмечают во Франции, хотя проводят 8 марта специальные благотворительные мероприятия. Французы собранные в этот день деньги перечисляют в фонд матерей-героинь, чтобы они смогли отправиться в отпуск.

В целом в Международный женский день проводят различные мероприятия, посвященные женщинам, в том числе выставки, флешмобы, концерты и так далее. Восьмого Марта всем женщинам дарят цветы и подарки, а выдающимся – памятные дары и награды. В 2021 году из-за пандемии коронавируса многие мероприятия пройдут в виртуальном режиме.

Традиций много, но самая главная из них — особенное внимание мужчин к женщинам.

Дорогие мужчины, балуйте своих женщин - дарите им цветы и подарки круглый год, и ваше внимание обязательно вернется вам сторицей!

Материал подготовлен на основе открытых источников

Теги:
Международный женский день, праздник, 8 марта

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