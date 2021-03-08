В Грузии началась Сырная неделя – Масленица

У православных христиан в понедельник началась Сырная седмица или Масленица – в Грузии эту неделю называют Квелиэри

Масленица – древнейший народный праздник, который символизирует проводы зимы и встречу весны. Дату празднования языческого праздника после принятия христианства привязали к православной Пасхе.

Празднование Масленицы начинается по православным пасхалиям за 56 дней до Пасхи, хотя по церковному календарю за неделю до Великого поста отмечают Сырную седмицу.

В 2021 году Великий пост начинается 15 марта, а Сырную неделю отмечают с 8 по 14 марта. Масленичную неделю завершает Прощеное воскресенье. По древнейшей традиции христиане в этот день просят друг у друга прощения.

Сырная седмица или Квелиэри – это подготовительный период перед началом Великого поста – верующим в эти дни можно есть молочные продукты, но мясные уже запрещаются.

Масленица по-грузински

У грузин, как и у многих других народов, тоже был народный праздник – Кееноба, который корнями восходит к языческому прошлому.

Устраивалось Кееноба в последнюю неделю перед началом Великого поста в Сырную неделю или Квелиэри. Народное гулянье сопровождалось кулачными боями, песнями и плясками с участием уличных музыкантов и ряженных – бериков. В эти дни хозяйки пекли назуки (сладкий и ароматный грузинский хлеб) и каду (сладкие пироги).

Суть праздника, как объясняют ученые, в том, что грузины, несмотря на многочисленные завоевания, всегда боролись против захватчиков и эта борьба отражалась не только в летописях, но и в народных играх, где захватчика представляли всегда побежденным и карикатурно.

Особенно популярным Кееноба было в XIX веке, и власти, пока народ символически изображал врагов, не мешали проведению праздника. Кееноба запретили, когда грузины стали облачать кеена (царя) врагов, в мундиры российской армии и чиновничества.

Отголоски праздника по сей день сохранились в некоторых уголках Грузии, но в Тбилиси, где торжество отмечали с большим размахом, он забыт.

Материал подготовлен на основе открытых источников