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В Грузии началась Сырная неделя – Масленица

© photo: Sputnik / Valeriy Titiyevski
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Темы:
Календарь религиозных праздников (693)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210308/251101222/V-Gruzii-nachalas-Syrnaya-nedelya---Maslenitsa.html

У православных христиан в понедельник началась Сырная седмица или Масленица – в Грузии эту неделю называют Квелиэри

Масленица – древнейший народный праздник, который символизирует проводы зимы и встречу весны. Дату празднования языческого праздника после принятия христианства привязали к православной Пасхе.

Празднование Масленицы
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
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Празднование Масленицы начинается по православным пасхалиям за 56 дней до Пасхи, хотя по церковному календарю за неделю до Великого поста отмечают Сырную седмицу.

В 2021 году Великий пост начинается 15 марта, а Сырную неделю отмечают с 8 по 14 марта. Масленичную неделю завершает Прощеное воскресенье. По древнейшей традиции христиане в этот день просят друг у друга прощения.

Сырная седмица или Квелиэри – это подготовительный период перед началом Великого поста – верующим в эти дни можно есть молочные продукты, но мясные уже запрещаются.

Масленица по-грузински

У грузин, как и у многих других народов, тоже был народный праздник – Кееноба, который корнями восходит к языческому прошлому.

Устраивалось Кееноба в последнюю неделю перед началом Великого поста в Сырную неделю или Квелиэри. Народное гулянье сопровождалось кулачными боями, песнями и плясками с участием уличных музыкантов и ряженных – бериков. В эти дни хозяйки пекли назуки (сладкий и ароматный грузинский хлеб) и каду (сладкие пироги).

Берики на улице
photo: National Library of Georgia
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Суть праздника, как объясняют ученые, в том, что грузины, несмотря на многочисленные завоевания, всегда боролись против захватчиков и эта борьба отражалась не только в летописях, но и в народных играх, где захватчика представляли всегда побежденным и карикатурно.

Особенно популярным Кееноба было в XIX веке, и власти, пока народ символически изображал врагов, не мешали проведению праздника. Кееноба запретили, когда грузины стали облачать кеена (царя) врагов, в мундиры российской армии и чиновничества.

Отголоски праздника по сей день сохранились в некоторых уголках Грузии, но в Тбилиси, где торжество отмечали с большим размахом, он забыт.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (693)

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