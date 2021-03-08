Какого числа Священная Ночь Бараат 2021? Исламский календарь

Ночь очищения от грехов - Лайлат аль-Бараат, верующие отмечают в ночь с 14 на 15 число восьмого месяца по исламскому календарю

В Коране Ночь Бараат отмечена как священная - мусульмане в эту ночь молятся за умерших и дают обеты во искупление грехов на будущее.

Sputnik Грузия рассказывает, какого числа Священная Ночь Бараат 2021 по исламскому и григорианскому календарю.

Священная Ночь Бараат

По значимости Ночь Бараат вторая святая ночь в исламе после Лейлат аль-Кадр (Ночь предопределения) - в 2021 году она приходится с 27 на 28 марта.

В переводе с арабского слово "бараат" означает "невинность", "освобождение", "чистота". По исламскому преданию, Всевышний в ночь Баарат проявляет милость ко всем людям, кроме озлобленных и приверженцев многобожия.

Мусульмане к этой ночи относятся с особым трепетом, посвящают ее молитвам и просят прощения и милости у Аллаха. Часть толкователей Корана считает, что Священная Книга ниспослана была в ночь Кадр, другие думают, что Книга Аллаха была ниспослана Всевышним целиком именно в ночь Бараат.

Верующие в Ночь Бараат стараются никого не обижать – они посещают друг друга и дарят подарки.

Мусульманам в священный месяц Шаабан, на который приходится Ночь Баарат, желательно увеличивать благие деяния - соблюдать пост, раздавать добровольные пожертвования и так далее.

Верующие верят, что все хорошие деяния, совершаемые в восьмом месяце исламского календаря, увеличиваются в 700 раз и поднимаются к небесам без всяких препятствий. Поэтому в месяце Шаабан желательно соблюдать пост. Особенно пост ценен 15-го числа и в последний понедельник месяца.

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